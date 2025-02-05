Футбольный клуб «Авангард» поблагодарил Хинштейна за погашение долга в 24 млн рублей

«Ваша готовность всегда прийти на помощь, ваше искреннее желание сделать жизнь наших ребят лучше — все это вдохновляет нас двигаться вперед, несмотря на любые трудности. Мы знаем, что можем рассчитывать на вашу поддержку в любых начинаниях, и это придает нам сил и уверенности, спасибо вам за то, что вы не остаетесь равнодушным к судьбам курян, за вашу любовь к спорту и стремление развивать молодежный футбол. Мы верим, что благодаря вашей поддержке наша команда станет еще сильнее, а наши ребята достигнут больших успехов, мы надеемся, что однажды увидимся на трибунах нашего стадиона и на матчах Юношеской футбольной лиги, ведь вместе мы действительно сможем победить», — добавили в пресс-службе клуба.