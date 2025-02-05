Футбольный клуб «Авангард» поблагодарил Хинштейна за погашение долга в 24 млн рублей

Врио губернатора Курской области Хинштейн ранее сообщил, что долг «Авангарда» на сумму в 24 млн рублей, из-за которого около 600 детей могли потерять возможность заниматься профессиональным спортом, погашен из резервного фонда Курской области.
«Уважаемый Александр Евсеевич! “Авангард” от всего сердца благодарит вас за ту огромную поддержку, которую вы оказываете нашей футбольной команде и всему спортивному сообществу Курска. Ваше внимание и забота о будущем нашего региона, о молодых спортсменах — бесценны. Благодаря вам у нас есть возможность расти и достигать новых высот», — говорится в заявлении пресс-службы «Авангарда».
«Ваша готовность всегда прийти на помощь, ваше искреннее желание сделать жизнь наших ребят лучше — все это вдохновляет нас двигаться вперед, несмотря на любые трудности. Мы знаем, что можем рассчитывать на вашу поддержку в любых начинаниях, и это придает нам сил и уверенности, спасибо вам за то, что вы не остаетесь равнодушным к судьбам курян, за вашу любовь к спорту и стремление развивать молодежный футбол. Мы верим, что благодаря вашей поддержке наша команда станет еще сильнее, а наши ребята достигнут больших успехов, мы надеемся, что однажды увидимся на трибунах нашего стадиона и на матчах Юношеской футбольной лиги, ведь вместе мы действительно сможем победить», — добавили в пресс-службе клуба.
«Авангард» в 2025 году будет выступать во второй лиге дивизиона «Серебро». В 2018 году команда из Курска играла в финале Кубка России, где уступила «Тосно» из Ленинградской области со счетом 1:2.