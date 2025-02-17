Футболиста курского «Авангарда» отправили в колонию

Малыхин признал свою вину в ходе судебного заседания, а также выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Сторона защиты игрока просила о вынесении условного срока. Но в итоге суд вынес футболисту наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по части 1 статьи 111 УК РФ. Малыхин был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу, сторона защиты имеет право его обжаловать.