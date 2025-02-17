Футболиста курского «Авангарда» отправили в колонию

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболист курского «Авангарда» Дмитрий Малыхин приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии за нанесение побоев, сообщается в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Приговор по делу Малыхина вынес Кировский районный суд города Курска. Согласно материалам дела, 22 мая 2024 года футболист причинил тяжкий вред здоровью 46-летнему потерпевшему, с которым проживал в одном многоквартирном доме. Потерпевший накануне обидел девушку Малыхина, и тот предложил ему извиниться перед ней. Когда потерпевший отказался это сделать, Малыхин нанес ему удар кулаком в лицо, а после в область ребер, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мужчины.
Малыхин признал свою вину в ходе судебного заседания, а также выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Сторона защиты игрока просила о вынесении условного срока. Но в итоге суд вынес футболисту наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по части 1 статьи 111 УК РФ. Малыхин был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу, сторона защиты имеет право его обжаловать.
Малыхину 24 года. Он выступал на молодежном уровне за подмосковные «Химки». В 2023 году полузащитник стал игроком ярославского «Шинника», а с февраля 2024 года выступал за «Авангард».