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Российский футбольный клуб проведет последний матч в стиле похорон

Казанский футбольный клуб «Сокол» проведет последний матч в стиле похорон. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу команды.

Источник: БЕЛТА

Команда сыграет свой последний матч 6 июля. Игроки выйдут на поле в черной форме, а для зрителей будет организовано специальное питание — кутья, гороховая каша и кисель. «Прощание с профессиональным футбольным клубом “Сокол” состоится на казанском стадионе “Трудовые резервы”, что по соседству с Арским кладбищем», — отмечено в заявлении.

«Сокол» был создан в 2018 году. Осенью 2024 года команда получила право выступать в профессиональных турнирах. В дебютном сезоне Второй лиги Б клуб финишировал на четвертом месте группы 4.

В 2024-м «Сокол» был выставлен на «Авито» для поиска нового владельца. Позже казанцы стали искать в команду таролога.