Российский футбольный клуб проведет последний матч в стиле похорон

Команда сыграет свой последний матч 6 июля. Игроки выйдут на поле в черной форме, а для зрителей будет организовано специальное питание — кутья, гороховая каша и кисель. «Прощание с профессиональным футбольным клубом “Сокол” состоится на казанском стадионе “Трудовые резервы”, что по соседству с Арским кладбищем», — отмечено в заявлении.