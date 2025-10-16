Футбольный клуб «Знамя труда» не прекратит существование

«В связи с появившейся информацией в СМИ об экономии на транспорте для команды “Знамя труда” и возможном закрытии клуба считаем необходимым внести ясность, — сказали в клубе. — Со стороны клуба были рассмотрены несколько вариантов, каким образом добираться на выездной матч до Волгограда. Рассматривались: поезд, автобус и самолет. Сейчас часто встречаются задержки или отмены рейсов. Дабы избежать форс-мажоров, принято решение ехать на поезде, чтобы в дороге футболисты могли спокойно отдохнуть и выспаться, а обратно из Волгограда команда полетит на самолете».