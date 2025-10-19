«Алания» позволила «Велесу» пробить пенальти в свои ворота в знак протеста

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владикавказская «Алания» позволила футболистам подольского «Велеса» беспрепятственно пробить пенальти в свои ворота в знак протеста против решения судьи в матче 14-го тура Второй лиги.
Встреча проходит в воскресенье в Грозном. На 17-й минуте главный судья Артем Харин назначил пенальти за нарушение капитана «Алании» Алана Багаева в штрафной площади. Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев не согласился с решением арбитра. Игроки «Алании» ушли с поля в сторону скамейки запасных. Остался только вратарь команды Давид Бязров, который позволил защитнику «Велеса» Захару Тарасенко беспрепятственно реализовать пенальти.
После инцидента футболисты вернулись на поле и игра продолжилась.