Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.27
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.89
П2
1.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

«Алания» позволила «Велесу» пробить пенальти в свои ворота в знак протеста

«Алания» позволила свободно пробить пенальти футболисту «Велеса» в знак протеста.

Источник: ФК "Алания"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владикавказская «Алания» позволила футболистам подольского «Велеса» беспрепятственно пробить пенальти в свои ворота в знак протеста против решения судьи в матче 14-го тура Второй лиги.

Встреча проходит в воскресенье в Грозном. На 17-й минуте главный судья Артем Харин назначил пенальти за нарушение капитана «Алании» Алана Багаева в штрафной площади. Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев не согласился с решением арбитра. Игроки «Алании» ушли с поля в сторону скамейки запасных. Остался только вратарь команды Давид Бязров, который позволил защитнику «Велеса» Захару Тарасенко беспрепятственно реализовать пенальти.

После инцидента футболисты вернулись на поле и игра продолжилась.