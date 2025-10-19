Капитан «Алании» Багаев объяснил, почему Гогниев увёл команду с поля с «Велесом»

«Никакого фола с моей стороны не было. Дело вообще не в этом, а в том, что Цаллагов схватил мяч руками после завершения эпизода. Угловой был выполнен неправильно, и лайнсмен скомандовал главному: стоп-стоп, надо перебить! Свисток был уже во время подачи. Ребята из “Велеса” вообще не хотели бить 11-метровый! Но тренер Стукалов им сказал: бейте! Я ему после матча сказал: “Голубая форма вам, Алексей, к лицу”. И в “Велесе” не нашлось ни одного игрока, кроме вратаря, который поступил бы как мужик», — сказал Багаев.