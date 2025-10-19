Ричмонд
Капитан «Алании» Багаев объяснил, почему Гогниев увёл команду с поля с «Велесом»

Капитан «Алании» Алан Багаев в разговоре с Metaratings.ru высказался о скандальном эпизоде в игре с «Велесом» (0:4), после которого главный тренер Спартак Гогниев увёл владикавказцев с поля на пять минут.

Источник: Metaratings.ru

На 18-й минуте игры 14-го тура дивизиона «Золото» LEON-Второй лиги А рефери Артём Харин (Вологда) назначил пенальти в ворота «Алании», после чего Гогниев отправил свою команду с поля.

После возвращения при пробитии 11-метрового удара вратарь Давид Бязров демонстративно не стал реагировать на удар.

«Никакого фола с моей стороны не было. Дело вообще не в этом, а в том, что Цаллагов схватил мяч руками после завершения эпизода. Угловой был выполнен неправильно, и лайнсмен скомандовал главному: стоп-стоп, надо перебить! Свисток был уже во время подачи. Ребята из “Велеса” вообще не хотели бить 11-метровый! Но тренер Стукалов им сказал: бейте! Я ему после матча сказал: “Голубая форма вам, Алексей, к лицу”. И в “Велесе” не нашлось ни одного игрока, кроме вратаря, который поступил бы как мужик», — сказал Багаев.

В турнирной таблице «Алания» занимает восьмое место с 14 очками. «Велес» идёт третьим с 23 баллами в активе.