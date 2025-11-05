Ричмонд
Футбольный клуб «Шахтер» из ДНР планирует играть в ФНЛ в Таганроге

В Леон — Второй лиге Б, где должен выступать «Шахтер», команды распределены по четырем группам согласно географическому принципу.

Источник: ФК "Тобол"

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Донецкий клуб «Шахтер» планирует принимать соперников в матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Таганроге. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума «Россия — спортивная держава» рассказал врио министра спорта и туризма Донецкой Народной Республики Евгений Ширшов.

В Леон — Второй лиге Б, где должен выступать «Шахтер», команды распределены по четырем группам согласно географическому принципу.

«Мы рассматриваем Таганрог, так как принимать соперников на территории республики ввиду обстановки, постоянных обстрелов мы не можем. Есть конкретное предложение по арене, наработки. Таганрог — это единственный вариант, к которому мы будем готовиться», — сказал Ширшов.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.