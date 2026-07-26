Футбольный клуб «Машук-КМВ» потерял почти все имущество в результате пожара

«Несмотря на произошедшую трагедию, сегодня наша команда вышла на матч против “Волгаря”. Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба приехали на игру, уже зная о случившемся. Для всех нас это стало тяжелым эмоциональным ударом, однако команда проявила настоящий характер, сплоченность и профессионализм. Тренерский штаб во главе с Артуром Умамудиновичем Садировым сделал все возможное, чтобы поддержать команду и настроить футболистов на этот важный матч.



Несмотря на тяжелейшие обстоятельства, наши парни нашли в себе силы выйти на поле и достойно представить клуб. Ребята справились с этим испытанием и еще раз доказали, что “Машук-КМВ” — это одна большая семья, способная преодолевать любые трудности. Мы продолжим бороться, работать и отдавать все силы ради клуба и наших болельщиков», — заключили в клубе.