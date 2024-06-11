Текущие события
Футбол. Сборные
10.06
Нидерланды
Исландия
Футбол. Сборные
10.06
Польша
Турция
Футбол. Сборные
10.06
Чехия
Северная Македония
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан
Казахстан
Футбол. Сборные
18:00
Молдавия
Украина
Футбол. Сборные
19:00
Беларусь
Израиль
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2022
Аргентина
Франция
П 4:2
2022
Хорватия
Марокко
2022
Франция
Марокко
2022
Аргентина
Хорватия
2022
Англия
Франция
2022
Марокко
Португалия
2022
Португалия
Швейцария
2022
Бразилия
Южная Корея
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
00:34 (мск), источник: Sport24

Гол Салаха принес Египту ничью в африканском отборе ЧМ-2026, Нигерия проиграла 98-й сборной рейтинга ФИФА

Нигерия (№ 28 рейтинга ФИФА) уступила Бенину (98-е место) в матче 4-го тура квалификации на чемпионат мира-2026.

Египет
Нигерия

Встреча завершилась со счетом 2:1, единственный гол у нигерийцев забил Рафаэль Онидика из «Брюгге».

В других матчах игрового дня Египет не сумел победить Гвению-Бисау (1:1), несмотря на гол Мохамеда Салаха, а Алжир одолел Уганду (2:1) благодаря мячам Хуссема Ауара из «Ромы» и Мохамеда Бенрахма из «Лиона».

Алжир возглавляет группу G африканского отбора, Египет идет первым в группе А. Нигерия занимает лишь 5-е место в группе С, набрав 3 очка в четырех матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
Русская чемпионка мира показала, как ищет себе ухажера-миллионера в Испании: «В рабочей позиции. Ловля на живца»
Россиянка, приехавшая в США: «Америка отстает от России лет на 20. Майами — это как в Туле в перестройку»
«Это я в 2004 году». Узнали?
Русская гимнастка жестко опозорилась в такси: «Начало вонять. Таксист чуть не задохнулся. Это был стыд»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь