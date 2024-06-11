Гол Салаха принес Египту ничью в африканском отборе ЧМ-2026, Нигерия проиграла 98-й сборной рейтинга ФИФА
Нигерия (№ 28 рейтинга ФИФА) уступила Бенину (98-е место) в матче 4-го тура квалификации на чемпионат мира-2026.
Египет
Нигерия
Встреча завершилась со счетом 2:1, единственный гол у нигерийцев забил Рафаэль Онидика из «Брюгге».
В других матчах игрового дня Египет не сумел победить Гвению-Бисау (1:1), несмотря на гол Мохамеда Салаха, а Алжир одолел Уганду (2:1) благодаря мячам Хуссема Ауара из «Ромы» и Мохамеда Бенрахма из «Лиона».
Алжир возглавляет группу G африканского отбора, Египет идет первым в группе А. Нигерия занимает лишь 5-е место в группе С, набрав 3 очка в четырех матчах.