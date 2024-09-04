Звезда «Реала» призывает лишить Испанию ЧМ-2030. Винисиус устал от расизма

Что произошло
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус дал резонансное интервью CNN, в котором высказался на тему расизма в Испании и предложил лишить ее права проведения чемпионата мира 2030 года, если она не искоренит проблему:
«Я надеюсь, что Испания сможет развиваться и осознает, насколько это серьезно — оскорблять кого-либо из-за цвета его кожи. Если ситуация не изменится к 2030 году, думаю, придется сменить место проведения [чемпионата мира]. Игроки не почувствуют себя комфортно и спокойно в стране, где могут пострадать от расизма. Я хочу сделать все, чтобы ситуация изменилась, потому что большинство людей в Испании не являются расистами. Хотя есть небольшая группа, которая влияет на имидж страны, где живут хорошо».
Почему Винисиус это сказал
Бразильский форвард — активный борец с расизмом. За свою карьеру он неоднократно подвергался дискриминации. Например, в мае 2023 года Винисиуса оскорбляли во время выездного матча с «Валенсией»: форвард «Реала» прямо во время игры выяснял отношения с фанатами, после чего был удален с поля. По окончании матча «Реал» и Винисиус выступили с резкой критикой испанских футбольных властей. Спустя год трех болельщиков «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы.
Весной 2024 года бразильцу на одной из пресс-конференций задали несколько вопросов о расизме, после чего он заплакал. Винисиус признался, что раздумывал об уходе из «Реала» из-за дискриминации.
В августе 2024 года вингер мадридцев подчеркнул, что он и его одноклубники в будущем, услышав расистские оскорбления, в знак протеста могут уйти с поля по ходу матча.
Как УЕФА борется с расизмом
В 2019 году Европейский футбольный союз разработал трехшаговый протокол действий для арбитров в случае инцидентов на почве расизма.
- Шаг 1. Остановка игры судьей и обращение диктора к зрителям с просьбой о прекращении выкриков.
- Шаг 2. Приостановка матча на 10 минут, уход команд в раздевалки.
- Шаг 3. Отмена матча.
Несмотря на действие этого руководства, случаи расизма продолжают возникать на матчах не только в Испании.
Кто примет ЧМ-2030
Чемпионат мира 2030 года пройдет в шести странах. Основную часть игр примут Испания, Португалия и Марокко, по одному матчу открытия получат Аргентина, Уругвай и Парагвай. В финальном турнире поучаствуют 48 сборных.
Гоша Чернов