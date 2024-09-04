Звезда «Реала» призывает лишить Испанию ЧМ-2030. Винисиус устал от расизма

«Я надеюсь, что Испания сможет развиваться и осознает, насколько это серьезно — оскорблять кого-либо из-за цвета его кожи. Если ситуация не изменится к 2030 году, думаю, придется сменить место проведения [чемпионата мира]. Игроки не почувствуют себя комфортно и спокойно в стране, где могут пострадать от расизма. Я хочу сделать все, чтобы ситуация изменилась, потому что большинство людей в Испании не являются расистами. Хотя есть небольшая группа, которая влияет на имидж страны, где живут хорошо».