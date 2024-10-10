Узбекистан и Иран сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2026

Встреча группы A прошла в четверг в Ташкенте и завершилась со счетом 0:0. Гости играли в меньшинстве с 57-й минуты после удаления Салеха Хардани.
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вышел на матч в стартовом составе и провел на поле 71 минуту, он был заменен на бывшего игрока московского «Спартака» Остона Урунова. Весь матч провел защитник казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов. В стартовом составе сборной Ирана вышел форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби, он был заменен на 55-й минуте.
Команды Узбекистана и Ирана имеют в активе по 7 очков и делят первое-второе места в таблице группы.
В отборочном матче в рамках группы B сборная Южной Кореи обыграла на выезде команду Иордании со счетом 2:0 благодаря голам Ли Джэ Сона (38) и О Хён Гю (68).
Сборная Южной Кореи набрала 7 очков и лидирует в таблице группы, команда Иордании (4) делит второе-третье места со сборной Ирака.