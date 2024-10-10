Узбекистан и Иран сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2026

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вышел на матч в стартовом составе и провел на поле 71 минуту, он был заменен на бывшего игрока московского «Спартака» Остона Урунова. Весь матч провел защитник казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов. В стартовом составе сборной Ирана вышел форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби, он был заменен на 55-й минуте.