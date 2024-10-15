Сборная Японии впервые потеряла очки в отборе к ЧМ-2026

Встреча группы C, прошедшая в Сайтаме, завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте мяч в свои ворота забил японский футболист Сёго Танигути. Спустя 18 минут автоголом отметился австралийский игрок Кэмерон Берджесс.
Сборная Японии впервые пропустила мяч и потеряла очки в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда с десятью баллами лидирует в таблице группы. Австралийцы, набравшие пять очков, располагаются на второй строчке.
В следующем туре японцы 14 ноября на выезде сыграют с индонезийцами, а сборная Австралии в этот же день примет команду Саудовской Аравии.