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Сборная Японии впервые потеряла очки в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Японии по футболу сыграла вничью с командой Австралии в матче третьего этапа азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Источник: Reuters

Встреча группы C, прошедшая в Сайтаме, завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте мяч в свои ворота забил японский футболист Сёго Танигути. Спустя 18 минут автоголом отметился австралийский игрок Кэмерон Берджесс.

Сборная Японии впервые пропустила мяч и потеряла очки в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда с десятью баллами лидирует в таблице группы. Австралийцы, набравшие пять очков, располагаются на второй строчке.

В следующем туре японцы 14 ноября на выезде сыграют с индонезийцами, а сборная Австралии в этот же день примет команду Саудовской Аравии.

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