Файзуллаев отделался легким испугом. Узбекистан обыграл ОАЭ и еще на шаг приблизился к ЧМ-2026

Да и тренирует Эмираты не последний человек. Паулу Бенту в свое время четыре года отработал со сборной Португалии и дошел с ней до полуфинала Евро-2012. Кроме того, в послужном списке 55-летнего специалиста значатся «Спортинг», «Крузейро» и «Олимпиакос». Азиатский футбол Бенту тоже знает отменно, так как провел год в китайской лиге и до ОАЭ тренировал сборную Южной Кореи. На ЧМ-2022 «Азиатские тигры» вышли из группы, оставив за спиной Уругвай, а португальский тренер оставил свой пост после проигрыша Бразилии в первом раунде плей-офф (1:4).