Сборная Австралии сыграла вничью с командой Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сборная Австралии по футболу сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче пятого тура азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы С прошла в Мельбурне и завершилась со счетом 0:0.
Обе команды набрали по шесть очков, австралийцы идут вторыми в таблице, саудовцы — третьими.
В следующем туре команда Австралии сыграет 19 ноября на выезде со сборной Бахрейна, команда Саудовской Аравии в тот же день встретится в гостях с индонезийцами.