Сборная Австралии сыграла вничью с командой Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сборная Австралии по футболу сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче пятого тура азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.