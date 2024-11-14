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Сборная Австралии сыграла вничью с командой Саудовской Аравии

Сборная Австралии сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче отбора ЧМ.

Источник: Robert Cianflone/Getty Images

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сборная Австралии по футболу сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче пятого тура азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы С прошла в Мельбурне и завершилась со счетом 0:0.

Обе команды набрали по шесть очков, австралийцы идут вторыми в таблице, саудовцы — третьими.

В следующем туре команда Австралии сыграет 19 ноября на выезде со сборной Бахрейна, команда Саудовской Аравии в тот же день встретится в гостях с индонезийцами.

Австралия
Саудовская Аравия