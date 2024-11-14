Футболист ЦСКА Файзуллаев забил два гола в матче отбора на чемпионат мира

Сборная Узбекистана набрала 10 очков и занимает 2-е место в группе А. Команда Катара с 7 очками располагается на 4-й строчке. Две лучшие команды группы по итогам 10 туров выйдут на чемпионат мира. Сборные, занявшие третье и четвертое места, продолжат борьбу в следующем отборочном этапе.