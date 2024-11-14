Футболист ЦСКА Файзуллаев забил два гола в матче отбора на чемпионат мира

ДОХА, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Катара со счетом 3:2 обыграла команду Узбекистана в матче пятого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года в азиатской зоне. Встреча прошла в Катаре.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Алмоез Али (25-я и 41-я минуты) и Лукас Мендес (90+12). У гостей дважды отличился полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (75, 80). На 21-й минуте из-за травмы поле покинул бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, ныне выступающий за итальянскую «Рому».
Сборная Узбекистана набрала 10 очков и занимает 2-е место в группе А. Команда Катара с 7 очками располагается на 4-й строчке. Две лучшие команды группы по итогам 10 туров выйдут на чемпионат мира. Сборные, занявшие третье и четвертое места, продолжат борьбу в следующем отборочном этапе.
В следующем туре сборная Узбекистана в Лаосе сыграет с командой КНДР, катарские футболисты на выезде встретятся со сборной ОАЭ. Игры пройдут 19 ноября.