Сборная Алжира стала неофициальным чемпионом мира по футболу

Неофициальный чемпион мира определяется по системе, схожей с той, которая используется в профессиональном боксе — кто победил чемпиона, тот и забирает титул. В рамках этой системы сборная Аргентины завоевала неофициальный титул на ЧМ-2022 в полуфинале с хорватами, а в финале уже успешно его отстояла, став чемпионами еще и официально.