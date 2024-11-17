Сборная Алжира стала неофициальным чемпионом мира по футболу

Игра, прошедшая в воскресенье в Тизи-Узу, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1.
Неофициальный чемпион мира определяется по системе, схожей с той, которая используется в профессиональном боксе — кто победил чемпиона, тот и забирает титул. В рамках этой системы сборная Аргентины завоевала неофициальный титул на ЧМ-2022 в полуфинале с хорватами, а в финале уже успешно его отстояла, став чемпионами еще и официально.
Аргентинцы потеряли неофициальный чемпионский титул в ноябре 2023 года, проиграв Уругваю (0:2). Уругвайцы, в свою очередь, уступили это звание в марте 2024-го Кот-д’Ивуару (1:2), который спустя несколько месяцев потерпел поражение от Сьерра Леоне (0:1). Именно от этой команды Либерия получила неофициальный титул 27 октября благодаря победе со счетом 2:1.