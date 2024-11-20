Боливия сыграла вничью с Парагваем в матче отбора ЧМ-2026

Встреча прошла в Эль-Альто (Боливия) и завершилась вничью со счетом 2:2. У хозяев голы забили Эрвин Вака (15-я минута) и Мигель Терсерос (80, с пенальти). В составе парагвайцев отличились Мигель Альмирон (71) и Хулио Энсисо (90+1). На 83-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Диего Гомеса.