Бывший капитан сборной Германии раскритиковал проведение ЧМ-2018 в России. Хотя лично выносил Кубок мира в «Лужниках»

«В целом мы хотели организовать турнир, который соответствовал бы времени, чтобы снова объединить людей, и я думаю, что нам это удалось. Солидарность снова была заметна не только в Германии, но и по всей Европе», — подчеркнул экс-футболист, который был директором турнира на чемпионате Европы.