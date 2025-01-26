Акинфеев заявил, что ЧМ-2018 изменил его жизнь

«В России даже поставили памятник моей ноге. Меня это больше злило. Я ненавижу свою популярность. До 2018 года я мог спокойно ходить в магазины, заправляться на АЗС, не привлекая внимания. После чемпионата мира все изменилось, и это стало для меня мучением», — заявил Акинфеев.