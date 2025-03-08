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Трамп пошутил о шансах сборной США выиграть чемпионат мира по футболу

Президент США Дональд Трамп пошутил о шансах сборной страны выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года. Его слова приводит beIN Sports.

Источник: AP 2024

Трамп спросил президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности для американцев выиграть турнир. «Соединенные Штаты могут победить при поддержке болельщиков. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира», — ответил глава ФИФА. «Он знает, что сказать», — пошутил Трамп.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.