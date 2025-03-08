Трамп пошутил о шансах сборной США выиграть чемпионат мира по футболу

Трамп спросил президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности для американцев выиграть турнир. «Соединенные Штаты могут победить при поддержке болельщиков. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира», — ответил глава ФИФА. «Он знает, что сказать», — пошутил Трамп.