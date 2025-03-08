Трамп пошутил о шансах сборной США выиграть чемпионат мира по футболу

Трамп спросил президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности для американцев выиграть турнир. «Соединенные Штаты могут победить при поддержке болельщиков. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира», — ответил глава ФИФА. «Он знает, что сказать», — пошутил Трамп.
Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.