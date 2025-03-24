Сборная Новой Зеландии стала пятым участником чемпионата мира — 2026

Сборная Новой Зеландии стала пятым участником чемпионата мира — после команд-хозяек и сборной Японии, завоевавшей путевку 20 марта. Новозеландцы в третий раз вышли в финальную часть чемпионата мира. Благодаря новому формату турнира команда из Конфедерации футбола Океании (ОФК) пробилась на чемпионат мира напрямую через региональный квалификационный раунд.