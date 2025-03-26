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Сборная Казахстана обыграла Лихтенштейна в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Лихтенштейна в матче европейской зоны отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Источник: КФФ

Встреча группы I, которая прошла во вторник в Вадуце, завершилась со счетом 2:0. Голы забили нападающий грозненского «Ахмата» Максим Самородов (42-я минута) и Александр Марочкин (45).

В другом матче группы сборная Северной Македонии дома сыграла вничью с командой Уэльса — 1:1.

Казахстанцы одержали первую победу на турнире и с 3 очками поднялись на третье место в турнирной таблице, в которой лидируют команды Северной Македонии и Уэльса (по 4 балла). Сборная Лихтенштейна с двумя поражениями идет на последней, пятой позиции. Команда Бельгии пока не провела ни одного матча в этой группе.

Результаты других матчей:

группа L.

  • Гибралтар — Чехия — 0:4; Черногория — Фарерские острова — 1:0;

группа I.

  • Израиль — Норвегия — 2:4.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

Лихтенштейн
0:2
Первый тайм: 0:2
Казахстан
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
25.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Rheinpark
Главные тренеры
Конрад Фюнфштюк
Али Алиев
Голы
Казахстан
Максим Самородов
(Марат Быстров)
42′
Александр Марочкин
(Максим Самородов)
45′
Составы команд
Лихтенштейн
1
Беньямин Бюхель
4
Ларс Трабер
19
Феликс Обервадитцер
45′
10
Сандро Визер
11
Деннис Саланович
18
Николас Хаслер
5
Йенс Хофер
68′
9
Ферхат Саглам
8
Арон Зеле
82′
16
Северин Шлегель
13
Кенни Киндль
46′
23
Эмануэль Цюнд
17
Симон Люхингер
77′
15
Фабио Вольфингер
22
Вильям Пицци
68′
7
Фабио Люк-Нотаро
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
22
Александр Марочкин
14
Георгий Жуков
2
Султанбек Астанов
11
Ян Вороговский
72′
13
Наурызбек Жагоров
20
Рамазан Оразов
19′
64′
8
Асхат Тагыберген
10
Максим Самородов
64′
9
Галымжан Кенжебек
18
Дастан Сатпаев
77′
21
Эльхан Астанов
23
Ислам Чесноков
72′
19
Айбар Жаксылыков
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
17
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
6
6
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Джон Битон
(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти