Сборная Казахстана обыграла Лихтенштейна в отборе к ЧМ-2026

Казахстанцы одержали первую победу на турнире и с 3 очками поднялись на третье место в турнирной таблице, в которой лидируют команды Северной Македонии и Уэльса (по 4 балла). Сборная Лихтенштейна с двумя поражениями идет на последней, пятой позиции. Команда Бельгии пока не провела ни одного матча в этой группе.