Сборная Казахстана обыграла Лихтенштейна в отборе к ЧМ-2026

Встреча группы I, которая прошла во вторник в Вадуце, завершилась со счетом 2:0. Голы забили нападающий грозненского «Ахмата» Максим Самородов (42-я минута) и Александр Марочкин (45).
В другом матче группы сборная Северной Македонии дома сыграла вничью с командой Уэльса — 1:1.
Казахстанцы одержали первую победу на турнире и с 3 очками поднялись на третье место в турнирной таблице, в которой лидируют команды Северной Македонии и Уэльса (по 4 балла). Сборная Лихтенштейна с двумя поражениями идет на последней, пятой позиции. Команда Бельгии пока не провела ни одного матча в этой группе.
Результаты других матчей:
группа L.
- Гибралтар — Чехия — 0:4; Черногория — Фарерские острова — 1:0;
группа I.
- Израиль — Норвегия — 2:4.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.