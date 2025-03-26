Холанд добил израильтян юбилейным голом, победу Казахстану обеспечил игрок «Ахмата», чудесное спасение Уэльса

Молдавия, оставив очень приятное впечатление в Лиге наций и поднявшись в дивизион С, так и не пришла в себя после 0:5 от Норвегии на старте отбора на ЧМ. А с эстонцами, которые, опять же, в ЛН отправили в низшую лигу Азербайджан, проблемы обрушились практически мгновенно. Уже на пятой минуте Кожокару удалили за «фол последней надежды». Затем рикошет осложнил жизнь вратарю хозяев, и отраженный им мяч прилетел на ногу сопернику. Дальше — больше. При подаче корнера Саппинен пробил точно в голкипера, но тот забрал мяч, находясь за линией ворот. А во второй половине уже в формате «10 на 10» (за второе предупреждение удалили Палуметса) на выстраданный гол самого яркого игрока молдаван Николаэску последовал третий результативный удар прибалтийской команды.