Холанд добил израильтян юбилейным голом, победу Казахстану обеспечил игрок «Ахмата», чудесное спасение Уэльса

Дирижер Эдегор
Если смотреть на количество голевых моментов, то Израиль мог пропустить не меньше Молдавии, которая на старте получила от норвежцев пять безответных мячей. Первая же атака завершилась попаданием Серлота в перекладину. А потом на первый план вышел голкипер «Баварии» Перец, которого не мог пробить даже Холанд, хотя в паре моментов Эрлинг атаковал из позиций, откуда мячу, казалось, было некуда деваться, кроме как влетать в ворота. Забили же скандинавы, когда на смену мощи пришла тонкость исполнения отдавшего классный пас Эдегора и аккуратно пустившего мяч мимо вратаря защитника Меллера Вольфе.
По ходу второго тайма, который начался с еще одного попадания Серлота в каркас ворот, израильтяне в какой-то момент даже забрали инициативу. И если коварный удар Соломона, который до выхода на замену динамовца Дасы исполнял функции капитана, парировал Нюланд, то отличившемуся во втором матче подряд Абу Фани помог сравнять счет рикошет. Как оказалось, после этого в норвежцах проснулся дух викингов, и они смяли оборону соперника. Мощному Серлоту даже не пришлось выпрыгивать при подаче углового, а к Айеру мяч прилетел после серии рикошетов. Находившийся рядом Даса мог предотвратить третье взятие ворот разве что теоретически, потому что ему нужно было контролировать своего игрока.
Ну и, само собой, не обошлось без юбилейного — сорокового — гола Холанда за сборную. Эрлинг нырнул за спины защитникам, а умнейший пас ему отдал, само собой, Эдегор, который оформил ассистентский хет-трик. Форвард «Манчестер Сити» добрался до очередной памятной отметки за 41 игру, и это второй результат за всю историю европейских сборных. Выше скорострельность оказалась только у легендарного немца Герда Мюллера, который уложился за 33 матча, забивая в среднем больше гола за игру. Впрочем, персональные успехи Холанда — приложение к результатам стартовавшей с двух побед Норвегии.
Молдавия, оставив очень приятное впечатление в Лиге наций и поднявшись в дивизион С, так и не пришла в себя после 0:5 от Норвегии на старте отбора на ЧМ. А с эстонцами, которые, опять же, в ЛН отправили в низшую лигу Азербайджан, проблемы обрушились практически мгновенно. Уже на пятой минуте Кожокару удалили за «фол последней надежды». Затем рикошет осложнил жизнь вратарю хозяев, и отраженный им мяч прилетел на ногу сопернику. Дальше — больше. При подаче корнера Саппинен пробил точно в голкипера, но тот забрал мяч, находясь за линией ворот. А во второй половине уже в формате «10 на 10» (за второе предупреждение удалили Палуметса) на выстраданный гол самого яркого игрока молдаван Николаэску последовал третий результативный удар прибалтийской команды.
Капитан Алип
Казахстан сделал то, чего от него ждали по умолчанию, но все равно победу над скромным Лихтенштейном не назовешь рядовой. Прошлый раз в турнирных матчах «ястребы» побеждали в ноябре 2023 года во встрече с Сан-Марино. Ну, а во вторник результат в концовке первого тайма обеспечил выступающий за «Ахмат» Самородов. Это событие заставило казахстанских болельщиков добрым словом вспомнить арбитра игры с Уэльсом, который не согласился с мнением ВАР и не стал удалять футболиста за попадание шипами в ногу сопернику. Сначала с подачи выступавшего ранее в Грозном Быстрова герой матча забил не самый типичный для себя гол головой, а потом уже стандарт в исполнении Самородова завершил красивый удар в прыжке защитника Марочкина. Также стоит отметить активную игру зенитовца Алипа, который впервые вывел сборную на поле с капитанской повязкой и сполна оправдал доверие Али Алиева.
Другая встреча в этой группе подарила самую невероятную развязку вечера. Игру, которая катилась к нулевой ничьей, на первой добавленной арбитром минуте взорвал опытный Аллен. Ветеран в довольно просто ситуации отдал передачу к своим воротам и подарил открывшему счет Миовски выход один на один. Однако нынешний Уэльс — в полной мере команда Крейга Беллами. Главный тренер словно передает «драконам» ту страсть, что всегда сам показывал на поле. Сейчас это принесло спасение за мгновения до финального свистка, когда после заброса в штрафную Мур выиграл борьбу в воздухе, а отскок оказался в пользу сравнявшего счет Брукса.
Еще одна не менее эмоциональная развязка случилась в Черногории, где на шестой добавленной минуте после серии рикошетов победу хозяевам принес Куч. Так балканская команда не отпустила в отрыв Чехию, которая легко разобралась с Гибралтаром, а ее лучший снайпер Шик забил свой дежурный гол. Шесть набранных чехами и черногорцами очков дают определенный запас уверенности перед тем, как летом в игру вступит фаворит группы Хорватия.