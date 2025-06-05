Узбекистан — на чемпионате мира впервые в истории! Соперника не спасли и пять бразильцев

Концовка матча — нервы! Сборная ОАЭ поддавливала, пыталась комбинировать. Узбекистан практически всей командой сидел глубоко в обороне, а вот ответные атаки у команды Кападзе уже не проходили. Гости так и завершили матч без единого удара в створ ворот Эйсы. В лучшем случае Файзуллаев и другие зарабатывали фолы на чужой половине поля. Судья в итоге добавил восемь минут, которые, понятное дело, тянулись для Узбекистана мучительно долго. Однако ОАЭ создал всего один момент в компенсированное время (Юсупов снова спас) и заработал только ничью, а по сути — поражение.