Сборная Италии разгромно проиграла норвежцам в матче отбора на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 6 июня. Сборная Норвегии дома со счетом 3:0 обыграла команду Италии в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Осло.
В составе победителей голы забили Александер Сёрлот (14-я минута), Антонио Нуса (34) и Эрлинг Холанд (42).
Сборная Норвегии провела три матча и возглавляет турнирную таблицу группы I с 9 очками. Итальянцы провели первый матч и занимают четвертое место без набранных очков. В следующем матче сборная Норвегии 9 июня на выезде сыграет с командой Эстонии, итальянцы в этот же день примут сборную Молдавии.
Сборная Норвегии трижды играла в финальной стадии чемпионатов мира, последний раз команда принимала участие в турнире в 1998 году. Лучшим результатом сборной является выход в ⅛ финала. Сборная Италии является четырехкратным чемпионом мира. Команда не сумела квалифицироваться на два последних турнира — в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие рекордное количество команд — 48. На турнир уже квалифицировались сборные Ирана, Японии, Новой Зеландии, Аргентины, Южной Кореи, Узбекистана и Иордании. Для последних двух команд это будет первое мировое первенство.
Европу на предстоящем турнире представят 16 команд: победители 12 групп выйдут на чемпионат напрямую, 12 команд, занявших второе место, сыграют в плей-офф с четырьмя сборными, которые попадут в плей-офф на основании рейтинга Лиги наций. Сборная России не принимает участия в отборе из-за отстранения со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.
Столе Сольбаккен
Лучано Спаллетти
Александр Серлот
(Антонио Нуса)
14′
Антонио Нуса
34′
Эрлин Бреут Холанн
(Мартин Эдегор)
42′
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
10
Мартин Эдегор
3
Кристоффер Айер
8
Сандер Берге
9
Эрлин Бреут Холанн
5
Давид Меллер Вольфе
75′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
20
Антонио Нуса
75′
22
Оскар Бобб
17
Торбьорн Хеггем
71′
4
Лео Эстигор
2
Мортен Торсби
38′
46′
6
Патрик Берг
55′
7
Александр Серлот
83′
11
Йорген Странд Ларсен
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
21
Алессандро Бастони
14
Диего Коппола
18
Николо Барелла
8
Сандро Тонали
2
Давиде Дзаппакоста
71′
7
Риккардо Орсолини
13
Дестини Удоджи
83′
3
Федерико Димарко
4
Никола Ровелла
46′
16
Давиде Фраттези
10
Джакомо Распадори
83′
6
Самуэле Риччи
9
Матео Ретеги
71′
17
Лоренцо Лукка
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
11
Фолы
10
0
Офсайды
2
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти