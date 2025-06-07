Сборная Италии разгромно проиграла норвежцам в матче отбора на чемпионат мира по футболу

Сборная Норвегии трижды играла в финальной стадии чемпионатов мира, последний раз команда принимала участие в турнире в 1998 году. Лучшим результатом сборной является выход в ⅛ финала. Сборная Италии является четырехкратным чемпионом мира. Команда не сумела квалифицироваться на два последних турнира — в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре.