Норвежцы унизили Италию, Бельгию оставил без победы чудо-гол, Перишич устроил персональный бенефис

Впрочем, всем командам в этой группе нужно учитывать фактор включившейся в игру Хорватии. «Шашечные» лихо размялись на несчастном Гибралтаре, а нестареющий Перишич устроил персональный бенефис. Для начала две его подачи на Пашалича завершись голом бывшего спартаковца и подставлением оказавшегося перед воротами Будимира. Затем при помощи Перишича дубль оформил проводивший лишь третий матч за балканскую сборную Иванович, который в Бельгии стал одним из героев чемпионского сезона «Юниона». Наконец, сам Перишич забил один из самых красивых голов вечера, выстрелив с лета с подачи Пашалича. Неплохая разминка перед ключевой для команды Златко Далича встречей с Чехией.