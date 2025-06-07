Норвежцы унизили Италию, Бельгию оставил без победы чудо-гол, Перишич устроил персональный бенефис

Спаллетти влип в историю
Отборочный цикл в Старом Свете раскачивается постепенно. Некоторые группы даже не стартовали, а в силу накладок на плей-офф и «Финал четырех» Лиги наций громких афиш минимум. Поэтому такие игры, как встреча Норвегии и Италии — хит игрового дня.
Тем более «Скуадра адзурра» проводила свой первый матч в группе, тогда как скандинавы набрали максимальные шесть очков в мартовских турах. Обрели уверенность, которая помогла успешно начать проходившую под проливным дождем встречу в Осло. Норвегия выжала максимум из неудачной передачи Бастони, а Нуса отправил к воротам Серлота, который ускользнул от неожиданного новичка гостей — защитника «Вероны» Копполы.
Как оказалось, это было начало итальянский катастрофы, которая получила развитие благодаря еще одному яркому номеру в исполнении Нусы. Вингер проскочил между двумя защитниками и запустил мяч под перекладину. А час Холанна пробил, когда соперник кошмарно сыграл в обороне при попытке поймать бомбардира в офсайд. В итоге Эрлинг, получив передачу от Эдегора, издевательски расправился с Доннаруммой и поразил пустые ворота. А Лучано Спаллетти в этот момент вошел в историю — до пятницы Италия в отборочных матча никогда не пропускала к перерыву три мяча.
Понятно, что дальше Италия должна набрать обороты, но пока ей приходится смотреть в спину конкурентам. В том числе спорившим за второе место эстонцам и израильтянам. Поначалу острее смотрелась прибалтийская команда, и если в одной атаке гостей спас остановивший мяч на линии защитник, то потом никто не мог остановить расстрелявшего ворота Кяйта. Однако Эстонию подвела какая-то мягкотелость игроков обороны. Один из них неловко сыграл против Тургемана. Второй — буквально подарил мяч Соломону, а итогом такой расхлябанности стали два гола Битона.
Группа I
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Норвегия
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|2. Израиль
|3
|2
|0
|1
|7-6
|6
|3. Эстония
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|4. Италия
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|5. Молдавия
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
9 июня. Эстония — Норвегия, Италия — Молдавия
Шедевр после кошмарного промаха
Бельгия, которую после увольнения Доменико Тедеско принял Руди Гарсия, начала отбор невразумительно. Разве что удача долгое время была на стороне «красных дьяволов». Во-первых, после атаки Лукаку мяч от защитника отлетел на ногу открывшему счет Де Кайперу. Во-вторых, гол Эльмаса во втором тайме отменили, так как на пути мяча оказался слегка коснувшийся его Илиевски. ВАР определил офсайд.
Наконец, один из лидеров македонцев Алиоски рисковал стать героем мемов. После попадания Эльмаса в штангу он бил в пустой угол, но тоже угодил в стойку. Однако в концовке, когда мяч в штрафную забросил Чурлинов, Алиоски нанес потрясающий удар с лета. Это уже фирменный стиль балканской команды, которая в марте «на флажке» спасла игру с Уэльсом (1:1).
Лидирует же в группе Уэльс, который почти целый тайм не мог взломать оборону Лихтенштейна, но все же забил после одного из многочисленных угловых. Могучий Роден, находясь в окружении двух оппонентов, смог пробить, даже не выпрыгивая. А во втором тайме аутсайдера добили Уилсон и Мур. «Драконы» смотрятся очень солидно под началом Крейга Беллами.
Группа J
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Уэльс
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|2. Северная Македония
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|3. Казахстан
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4. Бельгия
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|5. Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0-8
|0
9 июня. Казахстан — Северная Македония, Бельгия — Уэльс
Стопроцентная Чехия
В Пльзене чехи и черногорцы спорили за первое место, и третья победа сделала хозяев единоличными лидерами. Гложек до своей травмы успел открыть счет, после смещения в центр с линии штрафной отправив мяч впритирку с ближней штангой. Гости же лишились быстрого ответного гола, так как в офсайде оказался выведший партнера на удар Йоветич. По той же причине отменили взятие ворот в исполнении Черны, но тот все же записал на свой счет результативное действие. Он классно навесил при розыгрыше углового, а бомбардир Шик головой подрезал мяч в дальний угол.
Впрочем, всем командам в этой группе нужно учитывать фактор включившейся в игру Хорватии. «Шашечные» лихо размялись на несчастном Гибралтаре, а нестареющий Перишич устроил персональный бенефис. Для начала две его подачи на Пашалича завершись голом бывшего спартаковца и подставлением оказавшегося перед воротами Будимира. Затем при помощи Перишича дубль оформил проводивший лишь третий матч за балканскую сборную Иванович, который в Бельгии стал одним из героев чемпионского сезона «Юниона». Наконец, сам Перишич забил один из самых красивых голов вечера, выстрелив с лета с подачи Пашалича. Неплохая разминка перед ключевой для команды Златко Далича встречей с Чехией.
Группа L
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Чехия
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2. Черногория
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3. Хорватия
|1
|1
|0
|0
|7-0
|3
|4. Фареры
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|5. Гибралтар
|3
|0
|0
|3
|1-14
|0
9 июня. Фареры — Гибралтар, Хорватия — Чехия
Автор: Андрей Кузичев