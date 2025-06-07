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Сборные Колумбии и Перу сыграли вничью в матче квалификации чемпионата мира

Сборная Колумбии продлила серию без побед в квалификации чемпионата мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сборная Колумбии дома сыграла вничью с командой Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в южноамериканской зоне.

Встреча прошла в колумбийском городе Барранкилья и завершилась со счетом 0:0.

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль весь матч провел на скамейке запасных. Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба пропускает июньские матчи национальной команды из-за мышечной травмы.

Сборная Колумбии (21 очко), которая не побеждает пять матчей подряд, занимает шестое место в турнирной таблице. Команда Перу (11) располагается на девятой позиции.

В следующем матче колумбийцы в гостях сыграют с аргентинцами, а перуанцы примут эквадорцев. Обе встречи пройдут в ночь на 11 июня.