Сербских болельщиков не пустят на матч отбора ЧМ-2026 с Албанией

На этой игре введут повышенные меры безопасности. Дороги у стадиона перекроют.
По словам президента Федерации футбола Албании Арманда Дуки, запрет на вход сербских болельщиков будет «способствовать созданию более спокойной обстановки».
В последний раз сборная Албании принимала Сербию в 2015 году. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Сербским болельщикам тогда тоже запретили вход на стадион.
В группе К отборочного турнира чемпионата мира-2026 Албания набрала три очка и занимает второе место, а Сербия идет на четвертом месте — 0 очков.