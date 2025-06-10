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Узбекистан разгромил Катар в заключительном туре отбора на чемпионат мира 2026 года

Завершился матч 10-го тура азиатской квалификации на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике между сборными Узбекистана и Катара.

Источник: Getty Images

Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля. Напомним, туром ранее Узбекистан досрочно квалифицировался в финальную часть ЧМ-2026.

На 28-й минуте полузащитник Азизбек Тургунбоев открыл счёт в матче. На 85-й минуте бывший форвард «Ростова», выступающий в составе итальянской «Ромы», Эльдор Шомуродов удвоил преимущество сборной Узбекистана. На 90+2-й минуте нападающий Игорь Сергеев установил окончательный счёт после выхода на замену.

Таким образом, сборная Узбекистана поднялась на первое место в группе 1, набрав 21 очко в 10 турах. Второе место занимает сборная Ирана с 20 очками в девяти встречах. В заключительном туре иранцы сыграют со сборной КНДР. Напомним, первые две строчки гарантируют попадание в финальную стадию ЧМ-2026.