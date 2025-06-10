Узбекистан разгромил Катар в заключительном туре отбора на чемпионат мира 2026 года

Таким образом, сборная Узбекистана поднялась на первое место в группе 1, набрав 21 очко в 10 турах. Второе место занимает сборная Ирана с 20 очками в девяти встречах. В заключительном туре иранцы сыграют со сборной КНДР. Напомним, первые две строчки гарантируют попадание в финальную стадию ЧМ-2026.