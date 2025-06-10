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Сборная Австралии по футболу в шестой раз подряд вышла на чемпионат мира

Австралийцы обыграли в гостях команду Саудовской Аравии и заняли второе место в группе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии со счетом 2:1 обыграла команду Саудовской Аравии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу и квалифицировалась в финальную стадию соревнований.

Австралийские футболисты заняли 2-е место в группе С третьего этапа отборочного турнира в азиатской зоне, набрав 19 очков. Сборная Саудовской Аравии с 13 очками стала третьей и продолжит участие в отборочном турнире в следующем этапе.

Сборная Австралии квалифицировалась на чемпионат мира в шестой раз подряд. Дважды команда доходила до ⅛ финала (2006, 2022) и три раза не смогла преодолеть групповую стадию.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Ранее на турнир квалифицировались сборные Ирана, Японии, Новой Зеландии, Аргентины, Южной Кореи, Узбекистана и Иордании.