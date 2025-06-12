Главный тренер сборной Польши покинул свой пост после конфликта с Левандовским

Ранее стало известно, что нападающий Роберт Левандовски был лишён капитанской повязки и после этого решил больше не играть за национальную команду до смены главного тренера. Позднее Польская футбольная ассоциация заявила, что лишение Левандовски статуса капитана — единоличное решение тренера, а не совета игроков.
В последнем матче 10 июня сборная Польши на выезде проиграла Финляндии в матче отборочного турнира ЧМ-2026 (1:2).
— Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с должности тренера. Выполнение этой функции было осуществлением моих профессиональных мечтаний и величайшей честью в моей жизни.
Я хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог рассчитывать на вас. Спасибо за доверие президенту и правлению Польского футбольного союза. Конечно, я хотел бы поблагодарить всех игроков, с которыми мне посчастливилось встретиться на этом пути. Я буду держать за всех вас кулачки, потому что национальная сборная — это наше общее национальное достояние. Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами и в огонь, и в воду. Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была услышана, — заявил Пробеж.
Также Польский футбольный союз поблагодарил Пробежа за сотрудничество и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
Михал Пробеж возглавил сборную Польши в сентябре 2023 года. При нём поляки первыми вылетели с Евро-2024, тогда президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша выразил полную поддержку главному тренеру национальной команды.
36-летний Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, на его счету 85 голов. Он выступает за сборную с 2008 года.
Якоб Фриис
Михал Пробеж
Йоэль Похьянпало
31′
Беньямин Кельман
(Оливер Антман)
64′
Якуб Кивер
69′
1
Лукас Градецки
16
Матти Пелтола
5
Артту Хосконен
6
Глен Камара
14
Каан Кайринен
35′
15
Миро Тенхо
18
Йере Уронен
71′
22
Илмари Нисканен
8
Робин Лод
86′
4
Роберт Иванов
11
Оливер Антман
86′
10
Теему Пукки
9
Фредрик Йенсен
63′
17
Николай Альхо
20
Йоэль Похьянпало
63′
19
Беньямин Кельман
1
Лукаш Скорупски
16
Матеуш Скшипчак
14
Якуб Кивер
5
Ян Беднарек
34′
2
Мэтти Кэш
21
Никола Залевски
90+2′
17
Бартош Слиш
10
Себастьян Шиманьски
8
Якуб Модер
87′
6
Якуб Петровски
23
Кшиштоф Пентек
87′
9
Адам Букса
11
Кароль Свидерски
57′
13
Якуб Каминьски
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
10
Фолы
10
1
Офсайды
1
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти