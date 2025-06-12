Главный тренер сборной Польши покинул свой пост после конфликта с Левандовским

Я хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог рассчитывать на вас. Спасибо за доверие президенту и правлению Польского футбольного союза. Конечно, я хотел бы поблагодарить всех игроков, с которыми мне посчастливилось встретиться на этом пути. Я буду держать за всех вас кулачки, потому что национальная сборная — это наше общее национальное достояние. Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами и в огонь, и в воду. Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была услышана, — заявил Пробеж.