Экс-игрок «Легии» Канищев: у Черчесова есть авторитет в Польше, его назначение возможно

«Черчесов создал себе определённое имя в Польше, выиграв чемпионат и стабильно поработав с польским грандом “Легией”. Станислав Саламович имеет авторитет. Почему его не могут назначить главным тренером в сборную Польши? Вполне может быть такая история. При необходимости все политические мотивы засовывают в одно место, поэтому есть шанс на назначение. Но другой момент — как сам Черчесов отнесётся к этой работе? Люди спорта всегда общаются между собой и понимают друг друга. Думаю, всё возможно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.