Булыкин — о Черчесове: сейчас российского тренера не смогут назначить даже в польский клуб

«Если учесть нынешнюю международную ситуацию, вряд ли Черчесова назначат главным тренером в сборную Польши. Польша сейчас находится в недружественных отношениях с Россией. Не думаю, что эта информация — “утка”, поскольку Станислав Саламович работал в “Легии”, с которой стал чемпионом. У него хорошие отношения с польским руководством. Но сейчас российского тренера не смогут назначить не то что в сборную, а даже в польский клуб», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.