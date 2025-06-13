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Булыкин — о Черчесове: сейчас российского тренера не смогут назначить даже в польский клуб

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи в СМИ о том, что Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.

Источник: Чемпионат.com

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи в СМИ о том, что Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.

«Если учесть нынешнюю международную ситуацию, вряд ли Черчесова назначат главным тренером в сборную Польши. Польша сейчас находится в недружественных отношениях с Россией. Не думаю, что эта информация — “утка”, поскольку Станислав Саламович работал в “Легии”, с которой стал чемпионом. У него хорошие отношения с польским руководством. Но сейчас российского тренера не смогут назначить не то что в сборную, а даже в польский клуб», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.