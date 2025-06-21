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Карпин рассказал, почему сборная России не может выиграть чемпионат мира или Европы

По мнению главного тренера национальной команды, российским футболистам не хватает для этого мастерства.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России пока не могут побеждать на чемпионатах мира и Европы, поскольку уступают в мастерстве игрокам ведущих национальных команд. Такое мнение в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин.

«Я как раз не вижу фактора, что нет духа победителя, — сказал Карпин. — Наоборот, дух победителя есть, не в этом проблема. Много факторов, то же мастерство. Надо признавать, что есть команды, которые сильнее нас по мастерству, но это надо компенсировать другими вещами. Да, есть команды сильнее, но они проигрывают командам, которые на бумаге, если говорить про мастерство, слабее. Потому что есть команды менее мастеровитые, которые берут чем-то другим: дисциплиной, тактической выучкой, желанием, самоотдачей. Надо компенсировать другими вещами».

«На вопрос, когда мы что-то выиграем, не ответит ни один человек в мире», — добавил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.