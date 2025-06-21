Карпин рассказал, почему сборная России не может выиграть чемпионат мира или Европы

«Я как раз не вижу фактора, что нет духа победителя, — сказал Карпин. — Наоборот, дух победителя есть, не в этом проблема. Много факторов, то же мастерство. Надо признавать, что есть команды, которые сильнее нас по мастерству, но это надо компенсировать другими вещами. Да, есть команды сильнее, но они проигрывают командам, которые на бумаге, если говорить про мастерство, слабее. Потому что есть команды менее мастеровитые, которые берут чем-то другим: дисциплиной, тактической выучкой, желанием, самоотдачей. Надо компенсировать другими вещами».