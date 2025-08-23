Инфантино: чем чаще встречаются Путин и Трамп, тем лучше для всего мира

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Активизация личных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет на пользу всему миру. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Он прокомментировал заявление Трампа, который выразил надежду на визит Путина в Соединенные Штаты в увязке с предстоящим в следующим году чемпионатом мира по футболу. Это мировое первенство пройдет в Канаде, Мексике и США.
«Я верю в то, что чем больше президент Трамп и президент Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире», — отметил глава крупнейшей спортивной федерации мира.
«Разумеется, президент Трамп привержен [миру], обсуждения [возможности урегулирования на Украине] продолжаются. И чем больше имеет место обсуждений, тем выше шансы на то, что они (Путин и Трамп — прим. ТАСС) придут к хорошему соглашению», — убежден Инфантино. «А за этим следит весь мир, весь мир на это надеется и молится за это. Спасибо всем!» — подчеркнул Инфантино. После этого он добавил на русском языке: «Спасибо!».
Руководитель ФИФА встретился в пятницу в Белом доме с Трампом. Стороны объявили о том, что жеребьевка группового этапа ЧМ по футболу будущего года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Кроме того, глава американской администрации заявил в контексте обсуждения ЧМ, что рассчитывает на приезд российского лидера в США.