Инфантино: чем чаще встречаются Путин и Трамп, тем лучше для всего мира

«Разумеется, президент Трамп привержен [миру], обсуждения [возможности урегулирования на Украине] продолжаются. И чем больше имеет место обсуждений, тем выше шансы на то, что они (Путин и Трамп — прим. ТАСС) придут к хорошему соглашению», — убежден Инфантино. «А за этим следит весь мир, весь мир на это надеется и молится за это. Спасибо всем!» — подчеркнул Инфантино. После этого он добавил на русском языке: «Спасибо!».