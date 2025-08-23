Инфантино: чем чаще встречаются Путин и Трамп, тем лучше для всего мира

Москва
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.65
П2
2.10
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.01
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.17
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.80
П2
13.00
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.60
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.41
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.65
П2
4.20
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.52
П2
2.60
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.84
П2
2.03
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
4.30
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.59
П2
2.28
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.16
П2
3.35
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.23
П2
2.50
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.12
П2
3.70
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.17
П2
2.50
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.19
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.92
П2
4.70
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.57
П2
5.90
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.66
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.49
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.77
П2
1.96
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.07
П2
4.72
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.22
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.96
П2
7.50
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.85
П2
1.27
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Инфантино: чем чаще встречаются Путин и Трамп, тем лучше для всего мира

Глава ФИФА прокомментировал заявление президента США, который выразил надежду на визит российского лидера в Соединенные Штаты.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Активизация личных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет на пользу всему миру. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Он прокомментировал заявление Трампа, который выразил надежду на визит Путина в Соединенные Штаты в увязке с предстоящим в следующим году чемпионатом мира по футболу. Это мировое первенство пройдет в Канаде, Мексике и США.

«Я верю в то, что чем больше президент Трамп и президент Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире», — отметил глава крупнейшей спортивной федерации мира.

«Разумеется, президент Трамп привержен [миру], обсуждения [возможности урегулирования на Украине] продолжаются. И чем больше имеет место обсуждений, тем выше шансы на то, что они (Путин и Трамп — прим. ТАСС) придут к хорошему соглашению», — убежден Инфантино. «А за этим следит весь мир, весь мир на это надеется и молится за это. Спасибо всем!» — подчеркнул Инфантино. После этого он добавил на русском языке: «Спасибо!».

Руководитель ФИФА встретился в пятницу в Белом доме с Трампом. Стороны объявили о том, что жеребьевка группового этапа ЧМ по футболу будущего года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Кроме того, глава американской администрации заявил в контексте обсуждения ЧМ, что рассчитывает на приезд российского лидера в США.