Трамп пошутил, что готов сыграть на ЧМ из-за зарплат футболистов

В свою очередь Инфантино подарил американскому лидеру билет на финальный матч чемпионата мира, который, как ожидается, состоится 19 июля 2026 года. «У нас есть первый билет. На финал для вас. Конечно, это первый ряд, первое место. Билет номер 45−47 (Трамп стал 45-м и 47-м по счету президентом США — прим. ТАСС)», — сказал президент ФИФА. «Это на финал в Нью-Джерси. У вас уже есть билет на финал. Все остальные, покупайте свои билеты с 10 сентября», — резюмировал он.