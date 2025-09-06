Дембеле покинул расположение сборной Франции после матча с украинцами

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле покинул расположение сборной Франции по футболу по причине травмы, которую он получил в матче с командой Украины, сообщает L'Equipe.
В пятницу в польском Вроцлаве французы со счетом 2:0 обыграли сборную Украины в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Дембеле вышел на замену в перерыве вместо почувствовавшего дискомфорт в икроножной мышце одноклубника Дезире Дуэ и покинул поле из-за травмы на 80-й минуте. Следующий матч «трехцветные» проведут 9 сентября на своем поле против команды Исландии.
По данным источника, Дембеле, который в субботу не доиграл матч чемпионата Франции против «Тулузы» из-за повреждения задней поверхности левого бедра, в ближайшее время пройдет МРТ.
Дембеле 28 лет. Француз вошел в список номинантов на «Золотой мяч» — приз лучшему игроку года по версии журнала France Football.
Сергей Ребров
Дидье Дешам
Майкл Олисе
(Брэдли Барколя)
10′
Килиан Мбаппе
(Орельен Тшуамени)
82′
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
9
Алексей Гуцуляк
13
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
6
Иван Калюжный
17
Александр Зинченко
87′
16
Назар Волошин
20
Александр Зубков
76′
7
Владислав Ванат
8
Георгий Судаков
82′
14
Олег Очеретько
11
Артем Довбик
76′
21
Александр Назаренко
18
Егор Ярмолюк
82′
19
Артем Бондаренко
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
10
Килиан Мбаппе
15
Ибраима Конате
4
Дайот Упамекано
13
Ману Коне
8
Орельен Тшуамени
5
Жюль Кунде
90′
17
Мало Гюсто
20
Брэдли Барколя
76′
14
Адриен Рабьо
12
Дезире Дуэ
46′
7
Усман Дембеле
82′
19
Юго Экитике
11
Майкл Олисе
90′
18
Магнес Аклиуш
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти