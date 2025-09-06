Дембеле покинул расположение сборной Франции после матча с украинцами

В пятницу в польском Вроцлаве французы со счетом 2:0 обыграли сборную Украины в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Дембеле вышел на замену в перерыве вместо почувствовавшего дискомфорт в икроножной мышце одноклубника Дезире Дуэ и покинул поле из-за травмы на 80-й минуте. Следующий матч «трехцветные» проведут 9 сентября на своем поле против команды Исландии.