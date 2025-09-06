Мбаппе: «Хочу побить рекорд Анри уже сейчас»

«Мы видели, что соперник не сдавался. Во втором тайме в нашей команде минут 10−15 царила неопределенность. Тем не менее, мы все равно контролировали ход матча. Нам удалось набрать три очка, что и было нашей целью. Нам легко создавать моменты, создавать движение и опасность у врот соперника. Думаю, мы могли бы сделать счет еще больше.



51-й гол за сборную? Я хочу превзойти Анри уже сейчас. Для меня большая честь быть на уровне с таким игроком, как Тьерри. Все знают, что он значит для нас, французов. Я испытываю к нему огромное уважение и восхищение. Достичь такой цифры — это безумие, но мне это нравится. Я хочу продолжать, мне это нравится, выигрывать еще больше титулов», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.