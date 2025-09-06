Мбаппе: «Хочу побить рекорд Анри уже сейчас»

В этой игре француз забил гол и вышел на второе место в истории команды по забитым мячам, сравнявшись с Тьерри Анри.
«Мы видели, что соперник не сдавался. Во втором тайме в нашей команде минут 10−15 царила неопределенность. Тем не менее, мы все равно контролировали ход матча. Нам удалось набрать три очка, что и было нашей целью. Нам легко создавать моменты, создавать движение и опасность у врот соперника. Думаю, мы могли бы сделать счет еще больше.
51-й гол за сборную? Я хочу превзойти Анри уже сейчас. Для меня большая честь быть на уровне с таким игроком, как Тьерри. Все знают, что он значит для нас, французов. Я испытываю к нему огромное уважение и восхищение. Достичь такой цифры — это безумие, но мне это нравится. Я хочу продолжать, мне это нравится, выигрывать еще больше титулов», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.
Во 2-м туре отбора ЧМ-2026 Франция дома сыграет против Исландии. Матч состоится во вторник, 9 сентября.
Сергей Ребров
Дидье Дешам
Майкл Олисе
(Брэдли Барколя)
10′
Килиан Мбаппе
(Орельен Тшуамени)
82′
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
9
Алексей Гуцуляк
13
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
6
Иван Калюжный
17
Александр Зинченко
87′
16
Назар Волошин
20
Александр Зубков
76′
7
Владислав Ванат
8
Георгий Судаков
82′
14
Олег Очеретько
11
Артем Довбик
76′
21
Александр Назаренко
18
Егор Ярмолюк
82′
19
Артем Бондаренко
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
10
Килиан Мбаппе
15
Ибраима Конате
4
Дайот Упамекано
13
Ману Коне
8
Орельен Тшуамени
5
Жюль Кунде
90′
17
Мало Гюсто
20
Брэдли Барколя
76′
14
Адриен Рабьо
12
Дезире Дуэ
46′
7
Усман Дембеле
82′
19
Юго Экитике
11
Майкл Олисе
90′
18
Магнес Аклиуш
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
