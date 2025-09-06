Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.64
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
23.00
X
10.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Англия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.05
П2
3.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.75
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сан-Марино
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
50.00
X
14.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Мбаппе: «Хочу побить рекорд Анри уже сейчас»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Украиной (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Источник: Reuters

В этой игре француз забил гол и вышел на второе место в истории команды по забитым мячам, сравнявшись с Тьерри Анри.

«Мы видели, что соперник не сдавался. Во втором тайме в нашей команде минут 10−15 царила неопределенность. Тем не менее, мы все равно контролировали ход матча. Нам удалось набрать три очка, что и было нашей целью. Нам легко создавать моменты, создавать движение и опасность у врот соперника. Думаю, мы могли бы сделать счет еще больше.

51-й гол за сборную? Я хочу превзойти Анри уже сейчас. Для меня большая честь быть на уровне с таким игроком, как Тьерри. Все знают, что он значит для нас, французов. Я испытываю к нему огромное уважение и восхищение. Достичь такой цифры — это безумие, но мне это нравится. Я хочу продолжать, мне это нравится, выигрывать еще больше титулов», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

Во 2-м туре отбора ЧМ-2026 Франция дома сыграет против Исландии. Матч состоится во вторник, 9 сентября.

Украина
0:2
Первый тайм: 0:1
Франция
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа D
5.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Tarczynski Arena
Главные тренеры
Сергей Ребров
Дидье Дешам
Голы
Франция
Майкл Олисе
(Брэдли Барколя)
10′
Килиан Мбаппе
(Орельен Тшуамени)
82′
Составы команд
Украина
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
9
Алексей Гуцуляк
13
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
6
Иван Калюжный
17
Александр Зинченко
87′
16
Назар Волошин
20
Александр Зубков
76′
7
Владислав Ванат
8
Георгий Судаков
82′
14
Олег Очеретько
11
Артем Довбик
76′
21
Александр Назаренко
18
Егор Ярмолюк
82′
19
Артем Бондаренко
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
10
Килиан Мбаппе
15
Ибраима Конате
4
Дайот Упамекано
13
Ману Коне
8
Орельен Тшуамени
5
Жюль Кунде
90′
17
Мало Гюсто
20
Брэдли Барколя
76′
14
Адриен Рабьо
12
Дезире Дуэ
46′
7
Усман Дембеле
82′
19
Юго Экитике
11
Майкл Олисе
90′
18
Магнес Аклиуш
Статистика
Украина
Франция
Удары (всего)
7
16
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
4
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти