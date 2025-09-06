Коста-Рика сыграла вничью с Никарагуа в отборе ЧМ-2026, Манфред Угальде не забил

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
В стартовом составе хозяев поля вышел нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде. Форвард отыграл весь матч, не отметившись в протоколе результативными действиями или дисциплинарными санкциями.
С 53-й минуты хозяева остались в меньшинстве после удаления Джейсона Коронела. На 60-й минуте Алексис Гамбоа вывел вперёд сборную Коста-Рики, но удержать преимущество не удалось, на 81-й минуте Байрон Бонилья с одиннадцатиметровой отметки сравнял счёт.
Напомним, для прямого выхода на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, нужно занять в группе итоговое первое место, второе попадёт в стыковые матчи.