Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.64
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
24.00
X
10.00
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Англия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.05
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.75
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сан-Марино
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
50.00
X
14.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Коста-Рика сыграла вничью с Никарагуа в отборе ЧМ-2026, Манфред Угальде не забил

В ночь с 5 на 6 сентября в 5:00 мск на Национальном стадионе (Никарагуа, Манагуа) завершился матч 1-го тура в группе 3 отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборной Никарагуа и национальной командой Коста-Рикой.

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

В стартовом составе хозяев поля вышел нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде. Форвард отыграл весь матч, не отметившись в протоколе результативными действиями или дисциплинарными санкциями.

С 53-й минуты хозяева остались в меньшинстве после удаления Джейсона Коронела. На 60-й минуте Алексис Гамбоа вывел вперёд сборную Коста-Рики, но удержать преимущество не удалось, на 81-й минуте Байрон Бонилья с одиннадцатиметровой отметки сравнял счёт.

Напомним, для прямого выхода на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, нужно занять в группе итоговое первое место, второе попадёт в стыковые матчи.