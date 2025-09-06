Коста-Рика сыграла вничью с Никарагуа в отборе ЧМ-2026, Манфред Угальде не забил

В ночь с 5 на 6 сентября в 5:00 мск на Национальном стадионе (Никарагуа, Манагуа) завершился матч 1-го тура в группе 3 отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборной Никарагуа и национальной командой Коста-Рикой.