Англичане одержали четвертую победу подряд в отборе к ЧМ-2026

Встреча группы К, которая прошла в субботу в Бирмингеме, закончилась со счетом 2:0. В составе хозяев отличился Деклан Райс (67-я минута). Также голом в свои ворота отметился защитник гостей Кристиан Гарсия (65).
Англичане (12 очков) одержали четвертую победу подряд и занимают первое место в турнирной таблице, далее идут команды Сербии (7), Албании (5) и Латвии (4). Сборная Андорры (0) располагается на последней строчке. Напрямую на мировое первенство от Европы пробьются победители отборочных групп.
В следующем туре англичане 9 сентября на выезде встретятся с командой Сербии. Сборная Андорры проведет ближайшую встречу отборочного этапа против латвийских футболистов. Гостевая игра состоится 11 октября.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд.
Томас Тухель
Кольдо Альварес
Кристиан Гонсалес Гарсия
25′
Деклан Райс
(Рис Джеймс)
67′
1
Джордан Пикфорд
3
Майлс Льюис-Скелли
21
Нони Мадуэке
9
Гарри Кейн
12
Дэн Берн
90′
23
Эллиот Андерсон
2
Рис Джеймс
68′
16
Валентино Ливраменто
11
Маркус Рэшфорд
68′
7
Энтони Гордон
10
Эбере Эзе
78′
17
Морган Гиббс-Уайт
6
Марк Гехи
76′
5
Эзри Конса
4
Деклан Райс
68′
15
Морган Роджерс
12
Икер Альварес
23
Биль Борра
15
Мойсес Сан Николас
6
Кристиан Гонсалес Гарсия
5
Макс Лловера
22
Иан Оливера
14
Арон Родриго
81′
2
Адриан Гомес
17
Хоан Сервос
90′
18
Хесус Крус Рубио
9
Рикард Фернандес
59′
19
Жоэль Гильен
3
Марк Гонсалес Валес
59′
10
Гильяме Лопес
11
Пау Бабот
6′
90′
4
Марк Ребес
Главный судья
Мохаммед Аль-Эмара
(Финляндия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти