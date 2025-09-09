Сборная Англии разгромила команду Сербии в матче квалификации на ЧМ-2026

Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали англичане. Встреча состоялась на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).
Гарри Кейн на 33-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел англичан вперёд, Нони Мадуэке на 35-й минуте удвоил преимущество команды. Эзри Конса отличился на 52-й минуте, на 72-й минуте у сербов красную карточку получил Никола Миленкович. Марк Гехи отправил мяч в сетку ворот на 75-й минуте, а на 90-й минуте Маркус Рашфорд реализовал пенальти.
После этой игры Сербия с семью очками находится на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы K, Англия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу.
В своём следующем матче отбора на ЧМ-2026 Сербия дома сыграет с Албанией 11 октября, Англия 9 октября примет на своём поле Уэльс в товарищеской встрече.
Драган Стойкович
Томас Тухель
Гарри Кейн
33′
Нони Мадуэке
35′
Эзри Конса
52′
Марк Гехи
75′
Маркус Рэшфорд
90′
1
Джордже Петрович
16
Страхиня Эракович
3
Страхиня Павлович
4
Никола Миленкович
72′
5
Неманья Максимович
10
Саша Лукич
29′
2
Коста Неделькович
46′
11
Филип Костич
7
Велько Бирманчевич
46′
8
Лука Йович
23
Душан Влахович
70′
9
Александр Митрович
14
Андрия Живкович
76′
13
Милош Велькович
17
Иван Илич
61′
20
Лазар Самарджич
1
Джордан Пикфорд
16
Валентино Ливраменто
15
Морган Роджерс
5
Эзри Конса
6
Марк Гехи
23
Эллиот Андерсон
2
Рис Джеймс
68′
14
Джед Спенс
21
Нони Мадуэке
76′
19
Олли Уоткинс
7
Энтони Гордон
40′
68′
11
Маркус Рэшфорд
9
Гарри Кейн
76′
20
Джаррод Боуэн
4
Деклан Райс
81′
8
Джордан Хендерсон
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти