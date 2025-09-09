Сборная Англии разгромила команду Сербии в матче квалификации на ЧМ-2026

Гарри Кейн на 33-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел англичан вперёд, Нони Мадуэке на 35-й минуте удвоил преимущество команды. Эзри Конса отличился на 52-й минуте, на 72-й минуте у сербов красную карточку получил Никола Миленкович. Марк Гехи отправил мяч в сетку ворот на 75-й минуте, а на 90-й минуте Маркус Рашфорд реализовал пенальти.