Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Украина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
2
:
Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Сборная Англии разгромила команду Сербии в матче квалификации на ЧМ-2026

Окончен матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Англии.

Источник: Getty Images

Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали англичане. Встреча состоялась на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Гарри Кейн на 33-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел англичан вперёд, Нони Мадуэке на 35-й минуте удвоил преимущество команды. Эзри Конса отличился на 52-й минуте, на 72-й минуте у сербов красную карточку получил Никола Миленкович. Марк Гехи отправил мяч в сетку ворот на 75-й минуте, а на 90-й минуте Маркус Рашфорд реализовал пенальти.

После этой игры Сербия с семью очками находится на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы K, Англия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу.

В своём следующем матче отбора на ЧМ-2026 Сербия дома сыграет с Албанией 11 октября, Англия 9 октября примет на своём поле Уэльс в товарищеской встрече.

Сербия
0:5
Первый тайм: 0:2
Англия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа K
9.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Драган Стойкович
Томас Тухель
Голы
Англия
Гарри Кейн
33′
Нони Мадуэке
35′
Эзри Конса
52′
Марк Гехи
75′
Маркус Рэшфорд
90′
Составы команд
Сербия
1
Джордже Петрович
16
Страхиня Эракович
3
Страхиня Павлович
4
Никола Миленкович
72′
5
Неманья Максимович
10
Саша Лукич
29′
2
Коста Неделькович
46′
11
Филип Костич
7
Велько Бирманчевич
46′
8
Лука Йович
23
Душан Влахович
70′
9
Александр Митрович
14
Андрия Живкович
76′
13
Милош Велькович
17
Иван Илич
61′
20
Лазар Самарджич
Англия
1
Джордан Пикфорд
16
Валентино Ливраменто
15
Морган Роджерс
5
Эзри Конса
6
Марк Гехи
23
Эллиот Андерсон
2
Рис Джеймс
68′
14
Джед Спенс
21
Нони Мадуэке
76′
19
Олли Уоткинс
7
Энтони Гордон
40′
68′
11
Маркус Рэшфорд
9
Гарри Кейн
76′
20
Джаррод Боуэн
4
Деклан Райс
81′
8
Джордан Хендерсон
Статистика
Сербия
Англия
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
24
Удары в створ
1
12
Угловые
2
6
Фолы
11
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти