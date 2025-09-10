Три причины, почему Роналду и Месси зажгут на ЧМ-2026 даже в статусе ветеранов

Слишком старые, скорости не те, на топ-уровне не играют — Лео Месси и Криштиану Роналду списывают со счетов не первый год. Но оба регулярно возвращаются на большую футбольную сцену и доказывают, что они в большом порядке. Нет сомнений: каждый из них получит вызов на чемпионат мира — и не просто не испортит картину, а станет украшением турнира.