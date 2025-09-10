Ричмонд
Три причины, почему Роналду и Месси зажгут на ЧМ-2026 даже в статусе ветеранов

Они до сих пор лидеры своих сборных.

Источник: Getty Images

Слишком старые, скорости не те, на топ-уровне не играют — Лео Месси и Криштиану Роналду списывают со счетов не первый год. Но оба регулярно возвращаются на большую футбольную сцену и доказывают, что они в большом порядке. Нет сомнений: каждый из них получит вызов на чемпионат мира — и не просто не испортит картину, а станет украшением турнира.

При этом Роналду будет 41 год, а Месси прямо по ходу ЧМ отпразднует 39-й день рождения. Но эти двое уже доказали, что возраст не проблема. Есть три причины, почему Лео и Криштиану будут лидерами Аргентины и Португалии.

Сумасшедшая статистика на клубном уровне

С момента переезда в США в июле 2023 года Месси сыграл за «Интер Майами» в 73 матчах, забил 61 мяч и отдал 29 результативных передач. Клуб сразу же стал фаворитом во всех турнирах, а трансфер вызвал «мессиманию» по всей Америке — люди тратят огромные деньги, чтобы приехать на стадион и вживую посмотреть на легенду.

В сравнении с игроками не из топ-5 лиг Месси — определенно лучший. Лучший по голам без учета пенальти. Количеству ударов, ожидаемым ассистам и действиям, приводящим к удару. Пасам с продвижением и даже обводкам.

А если посмотреть на лучших игроков Европы? Сравним показатели Лео с главными претендентами на «Золотой мяч»: Дембеле, Рафиньей, Ямалем и Салахом.

Лионель Месси (в 2025-м) в сравнении с топ-игроками Европы (в сезоне 2024/25)
Игрок/матчиГолыАссистыОжидаемые голы (xG)Удары в створ за 90 минутДействия, приводящие к удару за 90 минут% удачных обводок
Лионель Месси, 1919812,72,297,0950,8
Усман Дембеле, 2921616,62,555,7244,2
Ламин Ямаль, 359139,81,455,9250,9
Рафинья, 3618919,21,275,1750,5
Мохамед Салах, 38291825,21,334,5142,3

Ни по одной из метрик Месси не отстает. Его голевая статистика могла быть и лучше, ведь мы сравнивали только 2025 год Лео с целым сезоном-2024/25 остальной четверки. Даже с форой в полгода он смог обойти Ямаля по ожидаемым голам.

Отметим, что в последнее время Месси выполняет функции плеймейкера — он все так же нацелен на ворота, но все-таки чаще создает моменты для партнеров. Это отражается в качестве пасов: Месси лучший с 79,2% точности. Ближайший преследователь — Дембеле с 79%.

Да, если сделать скидку на интенсивность МЛС и попытаться мысленно перенести Лео в Европу, то аргентинец вряд ли выдал бы такие показатели. Но он все равно оставался бы на уровне лучших в мире — даже в 38 лет.

***

Теперь — к Роналду. Он уехал из «МЮ» в январе 2023-го — и за это время тоже выпал из поля зрения среднестатистического болельщика. При этом у Криштиану до сих пор нет командных трофеев, но с индивидуальными показателями все в порядке.

Португалец не первый год становится лучшим бомбардиром саудовского чемпионата и неумолимо приближается к отметке в тысячу голов в карьере. При этом уровень сопротивления у него должен быть даже выше, чем у Месси. Ведь в клубах из самой богатой лиги мира играет не один десяток знакомых нам по выступлению в Европе футболистов — в том числе защитников.

В 108 официальных матчах за «Аль-Наср» Роналду забил 95 голов и отдал 20 результативных передач. Чаще он отличался только за «Реал» — в золотые годы карьеры Криш оформил 450+131 по системе «гол + пас» за 450 матчей в сливочной футболке.

Но так ли он хорош на фоне монстров топ-лиг?

Криштиану Роналду в сравнении с топ-игроками Европы (2024/25)
Игрок/матчиГолыАссистыОжидаемые голы (xG)Удары в створ за 90 минутКлючевые пасы за 90 минут
Криштиану Роналду, 3025324,952,341,8
Усман Дембеле, 2921616,62,553,2
Ламин Ямаль, 359139,81,451,9
Рафинья, 3618919,21,272,88
Мохамед Салах, 38291825,21,332,34

У Роналду до сих пор потрясающая голевая статистика. Секрет прост: Криштиану давно переквалифицировался из яркого вингера-дриблера в центрфорварда. Он часто бьет по воротам, создает моменты и качественно их реализует.

Португалец не может похвастаться хорошей статистикой в созидании, но это и не удивительно — он действует на острие атаки в одиночку, не в связке с другим нападающим. Моменты создавать некому — их нужно только завершать.

Перенести показатели Роналду на ведущую европейскую лигу довольно тяжело. Лучше вспомним последний сезон Криша в «МЮ» перед попаданием в опалу у Тен Хага: тогда форвард забил 24 гола и выполнил три ассиста во всех турнирах. И это в 36 лет!

Да, прошло уже много времени, но Роналду все еще играет против сильнейших оппонентов в матчах за сборную — и продолжает забивать.

Кстати, о сборных.

Без Месси и Роналду Аргентине и Португалии будет очень тяжело

Месси не играл против топовых европейских сборных с 2022 года. А в 2025-м поучаствовал всего в трех матчах Аргентины из шести возможных. Без него «Альбиселесте» с трудом обыграли Уругвай (1:0) и разгромили Бразилию (4:1). Против Чили и Колумбии Лео вернулся в состав, но отличиться не смог. Правда, стоит учесть тактические эксперименты Скалони — он неоднократно менял схему прямо по ходу игр и проводил замены не по позиции. Положение в таблице это позволяло.

Возможно, свой последний матч за сборную в Аргентине Месси провел 5 сентября — и поучаствовал в победе над Боливией (3:0), оформив дубль. Но уже 10 сентября не попал в заявку на встречу с Эквадором — без него «Альбиселесте» доигрывали вдесятером и уступили 0:1.

Очевидно, что Лео остается ключевой фигурой для Скалони — как только его нет, возникают серьезные проблемы в созидании. Лучше всего Лео показывает себя в позиции под нападающим — так он освобождается от беготни на фланге и фокусируется на сканировании пространства в центре. Это работало на чемпионате мира и Кубке Америки — и должно сработать на ЧМ-2026.

***

После невнятного выступления на Евро-2024 Криштиану назвали балластом для Португалии, который тянет команду вниз и мешает использовать лучшие качества состава.

Роналду это только закалило. Он отлично выступил в групповом этапе Лиги наций (пять голов и результативный пас в пяти матчах), а португальцы закономерно попали в финальную стадию: в ¼ обошли неуступчивых датчан (Роналду забил в ответной игре), в полуфинале победили Германию (на счету Криша — решающий гол), а в финальной встрече переиграли испанцев — между прочим, победителей Евро-2024. Роналду отметился и там — сравнял счет на 61-й минуте.

Криштиану продолжает забивать — в этом месяце дважды отличился с Арменией (5:0) и вонзил очередной решающий гол в ворота Венгрии (3:2). Но главное — вернул Португалию в список фаворитов ЧМ-2026 и, похоже, собирается стать главной звездой турнира.

Преображение команды — заслуга Роберто Мартинеса. Тренер сделал выводы после не самого яркого Евро — скорректировал состав и функционал лидеров, позволил им играть в свой футбол. Вызвал Педру Нету и окончательно перевел Бернарду Силву с фланга в центр.

Решает и форма главных звезд — вместо провалившего последний год Жоау Пальиньи в середине выжигает Жоау Невеш. Нельзя не отметить и звезду «ПСЖ» — левого защитника Нуну Мендеша.

Еще одно серьезное изменение произошло в обороне: завершил карьеру Пепе и освободил место перспективным Инасиу и Ренату Вейге.

Состав Португалии стал более сбалансированным: защита добавила в скорости, в центре прибавилось креатива и легкости, а на флангах атаки теперь действуют нацеленные на ворота инсайды. В такой атакующей формации Роналду и проявляет свои лучшие качества.

Сможет ли Мартинес оперативно отреагировать на возможные травмы и быстро адаптироваться к изменениям — вопрос. Но пока Португалия выглядит устрашающе: Луис де ла Фуэнте уже признался, что его подопечные назвали банду Мартинеса самым сложным соперником за последнее время.

И Роналду, и Месси есть что доказывать!

Месси уже прошел футбол — полка с трофеями вот-вот сломается под весом. Главный трофей в карьере — чемпионат мира — Лео завоевал в 2022-м. Но, похоже, Лео и не думает останавливаться: продолжает разрывать в МЛС, пропускает не самые важные матчи для правильного восстановления и остается самым креативным игроком сборной.

Совсем недавно Лионель заявил, что пока не знает, выступит ли на ЧМ-2026. Но Скалони обязан уговорить его любой ценой и привести в составе сборной в Штаты.

Футболистов, которые дважды побеждали на чемпионате мира, немало. Большинство из них — бразильцы, итальянцы и аргентинцы из прошлого века. В современном футболе такое удавалось разве что Роналдо и Кафу (1994, 2002). Кажется, это достойная мотивация для Месси, чтобы войти в историю.

С Роналду все еще проще: он не побеждал на ЧМ, не забивал в плей-офф — и сделает все, чтобы это исправить. А еще — опередить Лео на закате великой карьеры.

Криштиану годами мониторит состояние здоровья и даже качество сна, распределяет нагрузки. Как и Месси, пропускает ненужные матчи ради полноценного восстановления. И подойдет к чемпионату мира в лучшей форме.

Нас ждет эпохальный турнир.

Статистика fbref, transfermarkt, sofascore.

