Три причины, почему Роналду и Месси зажгут на ЧМ-2026 даже в статусе ветеранов

Слишком старые, скорости не те, на топ-уровне не играют — Лео Месси и Криштиану Роналду списывают со счетов не первый год. Но оба регулярно возвращаются на большую футбольную сцену и доказывают, что они в большом порядке. Нет сомнений: каждый из них получит вызов на чемпионат мира — и не просто не испортит картину, а станет украшением турнира.
При этом Роналду будет 41 год, а Месси прямо по ходу ЧМ отпразднует 39-й день рождения. Но эти двое уже доказали, что возраст не проблема. Есть три причины, почему Лео и Криштиану будут лидерами Аргентины и Португалии.
Сумасшедшая статистика на клубном уровне
С момента переезда в США в июле 2023 года Месси сыграл за «Интер Майами» в 73 матчах, забил 61 мяч и отдал 29 результативных передач. Клуб сразу же стал фаворитом во всех турнирах, а трансфер вызвал «мессиманию» по всей Америке — люди тратят огромные деньги, чтобы приехать на стадион и вживую посмотреть на легенду.
В сравнении с игроками не из топ-5 лиг Месси — определенно лучший. Лучший по голам без учета пенальти. Количеству ударов, ожидаемым ассистам и действиям, приводящим к удару. Пасам с продвижением и даже обводкам.
А если посмотреть на лучших игроков Европы? Сравним показатели Лео с главными претендентами на «Золотой мяч»: Дембеле, Рафиньей, Ямалем и Салахом.
|Игрок/матчи
|Голы
|Ассисты
|Ожидаемые голы (xG)
|Удары в створ за 90 минут
|Действия, приводящие к удару за 90 минут
|% удачных обводок
|Лионель Месси, 19
|19
|8
|12,7
|2,29
|7,09
|50,8
|Усман Дембеле, 29
|21
|6
|16,6
|2,55
|5,72
|44,2
|Ламин Ямаль, 35
|9
|13
|9,8
|1,45
|5,92
|50,9
|Рафинья, 36
|18
|9
|19,2
|1,27
|5,17
|50,5
|Мохамед Салах, 38
|29
|18
|25,2
|1,33
|4,51
|42,3
Ни по одной из метрик Месси не отстает. Его голевая статистика могла быть и лучше, ведь мы сравнивали только 2025 год Лео с целым сезоном-2024/25 остальной четверки. Даже с форой в полгода он смог обойти Ямаля по ожидаемым голам.
Отметим, что в последнее время Месси выполняет функции плеймейкера — он все так же нацелен на ворота, но все-таки чаще создает моменты для партнеров. Это отражается в качестве пасов: Месси лучший с 79,2% точности. Ближайший преследователь — Дембеле с 79%.
Да, если сделать скидку на интенсивность МЛС и попытаться мысленно перенести Лео в Европу, то аргентинец вряд ли выдал бы такие показатели. Но он все равно оставался бы на уровне лучших в мире — даже в 38 лет.
***
Теперь — к Роналду. Он уехал из «МЮ» в январе 2023-го — и за это время тоже выпал из поля зрения среднестатистического болельщика. При этом у Криштиану до сих пор нет командных трофеев, но с индивидуальными показателями все в порядке.
Португалец не первый год становится лучшим бомбардиром саудовского чемпионата и неумолимо приближается к отметке в тысячу голов в карьере. При этом уровень сопротивления у него должен быть даже выше, чем у Месси. Ведь в клубах из самой богатой лиги мира играет не один десяток знакомых нам по выступлению в Европе футболистов — в том числе защитников.
В 108 официальных матчах за «Аль-Наср» Роналду забил 95 голов и отдал 20 результативных передач. Чаще он отличался только за «Реал» — в золотые годы карьеры Криш оформил 450+131 по системе «гол + пас» за 450 матчей в сливочной футболке.
Но так ли он хорош на фоне монстров топ-лиг?
|Игрок/матчи
|Голы
|Ассисты
|Ожидаемые голы (xG)
|Удары в створ за 90 минут
|Ключевые пасы за 90 минут
|Криштиану Роналду, 30
|25
|3
|24,95
|2,34
|1,8
|Усман Дембеле, 29
|21
|6
|16,6
|2,55
|3,2
|Ламин Ямаль, 35
|9
|13
|9,8
|1,45
|1,9
|Рафинья, 36
|18
|9
|19,2
|1,27
|2,88
|Мохамед Салах, 38
|29
|18
|25,2
|1,33
|2,34
У Роналду до сих пор потрясающая голевая статистика. Секрет прост: Криштиану давно переквалифицировался из яркого вингера-дриблера в центрфорварда. Он часто бьет по воротам, создает моменты и качественно их реализует.
Португалец не может похвастаться хорошей статистикой в созидании, но это и не удивительно — он действует на острие атаки в одиночку, не в связке с другим нападающим. Моменты создавать некому — их нужно только завершать.
Перенести показатели Роналду на ведущую европейскую лигу довольно тяжело. Лучше вспомним последний сезон Криша в «МЮ» перед попаданием в опалу у Тен Хага: тогда форвард забил 24 гола и выполнил три ассиста во всех турнирах. И это в 36 лет!
Да, прошло уже много времени, но Роналду все еще играет против сильнейших оппонентов в матчах за сборную — и продолжает забивать.
Кстати, о сборных.
Без Месси и Роналду Аргентине и Португалии будет очень тяжело
Месси не играл против топовых европейских сборных с 2022 года. А в 2025-м поучаствовал всего в трех матчах Аргентины из шести возможных. Без него «Альбиселесте» с трудом обыграли Уругвай (1:0) и разгромили Бразилию (4:1). Против Чили и Колумбии Лео вернулся в состав, но отличиться не смог. Правда, стоит учесть тактические эксперименты Скалони — он неоднократно менял схему прямо по ходу игр и проводил замены не по позиции. Положение в таблице это позволяло.
Возможно, свой последний матч за сборную в Аргентине Месси провел 5 сентября — и поучаствовал в победе над Боливией (3:0), оформив дубль. Но уже 10 сентября не попал в заявку на встречу с Эквадором — без него «Альбиселесте» доигрывали вдесятером и уступили 0:1.
Очевидно, что Лео остается ключевой фигурой для Скалони — как только его нет, возникают серьезные проблемы в созидании. Лучше всего Лео показывает себя в позиции под нападающим — так он освобождается от беготни на фланге и фокусируется на сканировании пространства в центре. Это работало на чемпионате мира и Кубке Америки — и должно сработать на ЧМ-2026.
***
После невнятного выступления на Евро-2024 Криштиану назвали балластом для Португалии, который тянет команду вниз и мешает использовать лучшие качества состава.
Роналду это только закалило. Он отлично выступил в групповом этапе Лиги наций (пять голов и результативный пас в пяти матчах), а португальцы закономерно попали в финальную стадию: в ¼ обошли неуступчивых датчан (Роналду забил в ответной игре), в полуфинале победили Германию (на счету Криша — решающий гол), а в финальной встрече переиграли испанцев — между прочим, победителей Евро-2024. Роналду отметился и там — сравнял счет на 61-й минуте.
Криштиану продолжает забивать — в этом месяце дважды отличился с Арменией (5:0) и вонзил очередной решающий гол в ворота Венгрии (3:2). Но главное — вернул Португалию в список фаворитов ЧМ-2026 и, похоже, собирается стать главной звездой турнира.
Преображение команды — заслуга Роберто Мартинеса. Тренер сделал выводы после не самого яркого Евро — скорректировал состав и функционал лидеров, позволил им играть в свой футбол. Вызвал Педру Нету и окончательно перевел Бернарду Силву с фланга в центр.
Решает и форма главных звезд — вместо провалившего последний год Жоау Пальиньи в середине выжигает Жоау Невеш. Нельзя не отметить и звезду «ПСЖ» — левого защитника Нуну Мендеша.
Еще одно серьезное изменение произошло в обороне: завершил карьеру Пепе и освободил место перспективным Инасиу и Ренату Вейге.
Состав Португалии стал более сбалансированным: защита добавила в скорости, в центре прибавилось креатива и легкости, а на флангах атаки теперь действуют нацеленные на ворота инсайды. В такой атакующей формации Роналду и проявляет свои лучшие качества.
Сможет ли Мартинес оперативно отреагировать на возможные травмы и быстро адаптироваться к изменениям — вопрос. Но пока Португалия выглядит устрашающе: Луис де ла Фуэнте уже признался, что его подопечные назвали банду Мартинеса самым сложным соперником за последнее время.
И Роналду, и Месси есть что доказывать!
Месси уже прошел футбол — полка с трофеями вот-вот сломается под весом. Главный трофей в карьере — чемпионат мира — Лео завоевал в 2022-м. Но, похоже, Лео и не думает останавливаться: продолжает разрывать в МЛС, пропускает не самые важные матчи для правильного восстановления и остается самым креативным игроком сборной.
Совсем недавно Лионель заявил, что пока не знает, выступит ли на ЧМ-2026. Но Скалони обязан уговорить его любой ценой и привести в составе сборной в Штаты.
Футболистов, которые дважды побеждали на чемпионате мира, немало. Большинство из них — бразильцы, итальянцы и аргентинцы из прошлого века. В современном футболе такое удавалось разве что Роналдо и Кафу (1994, 2002). Кажется, это достойная мотивация для Месси, чтобы войти в историю.
С Роналду все еще проще: он не побеждал на ЧМ, не забивал в плей-офф — и сделает все, чтобы это исправить. А еще — опередить Лео на закате великой карьеры.
Криштиану годами мониторит состояние здоровья и даже качество сна, распределяет нагрузки. Как и Месси, пропускает ненужные матчи ради полноценного восстановления. И подойдет к чемпионату мира в лучшей форме.
Нас ждет эпохальный турнир.
Статистика fbref, transfermarkt, sofascore.