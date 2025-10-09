Ричмонд
Сборная Алжира отобралась на чемпионат мира по футболу

Турнир пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Источник: AP 2024

ТАСС, 9 октября. Сборная Алжира по футболу обыграла команду Сомали со счетом 3:0 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года и квалифицировалась в финальную стадию турнира.

Голы забили Мохамед Амура (6-я, 57-я минуты) и Рияд Марез (19).

Алжирская команда досрочно заняла первое место в отборочной группе G, набрав 22 очка в 9 матчах. Второе место занимает сборная Уганды (18). На чемпионат мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года, попадут победители каждой группы, а четыре лучшие команды из занявших вторые места сыграют в стыковых матчах.

Сборная Алжира стала 20-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса и Египта.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных.