Холанн — зверь. Дважды за две минуты не реализовал пенальти против Израиля, но все равно оформил хет-трик

Статистика норвежца впечатляет.

Источник: AFP 2023

Эрлинг Холанн — феноменальный нападающий. Он в очередной раз продемонстрировал это в игре 7-го тура квалификации чемпионата мира-2026 между Норвегией и Израилем (5:0).

Дважды смазал пенальти

Эрлинг тащит свою сборную на мундиаль — и не видит препятствий. В 6-м туре квалификации против Молдавии (11:1) норвежец забил пять мячей — чего-то похожего от него ждали и против Израиля.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа I, 11.10.2025, 19:00
Норвегия
5
Израиль
0

Хорошая возможность отличиться у форварда появилась уже на 4-й минуте — рефери назначил пенальти в ворота гостей за фол против Патрика Берга. Но тут случилось неожиданное — голкипер израильтян Даниэль Перец отразил первую попытку Эрлинга, ударившего в левый от себя угол.

Правда, арбитр Шимон Марчиняк увидел нарушение со стороны вратаря — тот вышел с линии, после чего пенальти пришлось перебить. Но и со второй попытки Холанн не справился — на этот раз форвард ударил в правый угол, но Перец снова среагировал удачно.

Ситуация — настоящий нонсенс. Конечно, Холанн — не идеальный пенальтист, у него случаются ошибки. Но очень редко: по данным Transfermarkt, из 60 попыток успешными стали 52. То есть за две минуты Эрлинг не забил четверть из того, что не реализовал раньше, — Перец по-настоящему может собой гордиться.

Топ-уровень

Двойная оплошность вообще не смутила Холанна — на 27-й минуте он оформил гол с игры, а еще через минуту буквально… забил соперником. Эрлинг так сильно пихнул защитника Идана Нахмиаса, что тот внес мяч в свои ворота.

Кстати, это был уже второй автогол Израиля за матч — норвежцы были беспощадны и вынуждали гостей забивать самим себе.

Во втором тайме Холанн отличился еще дважды и таким образом оформил хет-трик. Для него голы стали 49-м, 50-м и 51-м за сборную — он продолжает укреплять звание лучшего бомбардира в истории Норвегии.

Актуальная форма Эрлинга пугает — форвард отличился уже в 10 матчах подряд за «Манчестер Сити» и сборную. До Израиля он забивал:

  • «Брентфорду» — гол
  • «Монако» — дубль
  • «Бернли» — дубль
  • «Арсеналу» — гол
  • «Наполи» — гол
  • «Манчестер Юнайтед» — дубль
  • Молдавии — пять голов
  • Финляндии — гол
  • «Брайтону» — гол

Всего у норвежца 19 мячей в последних 10 матчах во всех турнирах. Без пропущенного от Холанна ушел только «Тоттенхэм» в конце августа — с тех пор с нападающим никто не может справиться. Кажется, такого парня вряд ли напугаешь незабитым пенальти — что он, собственно, и доказал.

Артем Белинин