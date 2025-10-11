Холанн — зверь. Дважды за две минуты не реализовал пенальти против Израиля, но все равно оформил хет-трик

Ситуация — настоящий нонсенс. Конечно, Холанн — не идеальный пенальтист, у него случаются ошибки. Но очень редко: по данным Transfermarkt, из 60 попыток успешными стали 52. То есть за две минуты Эрлинг не забил четверть из того, что не реализовал раньше, — Перец по-настоящему может собой гордиться.