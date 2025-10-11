Холанн — зверь. Дважды за две минуты не реализовал пенальти против Израиля, но все равно оформил хет-трик

Эрлинг Холанн — феноменальный нападающий. Он в очередной раз продемонстрировал это в игре 7-го тура квалификации чемпионата мира-2026 между Норвегией и Израилем (5:0).
Дважды смазал пенальти
Эрлинг тащит свою сборную на мундиаль — и не видит препятствий. В 6-м туре квалификации против Молдавии (11:1) норвежец забил пять мячей — чего-то похожего от него ждали и против Израиля.
Хорошая возможность отличиться у форварда появилась уже на 4-й минуте — рефери назначил пенальти в ворота гостей за фол против Патрика Берга. Но тут случилось неожиданное — голкипер израильтян Даниэль Перец отразил первую попытку Эрлинга, ударившего в левый от себя угол.
Правда, арбитр Шимон Марчиняк увидел нарушение со стороны вратаря — тот вышел с линии, после чего пенальти пришлось перебить. Но и со второй попытки Холанн не справился — на этот раз форвард ударил в правый угол, но Перец снова среагировал удачно.
Ситуация — настоящий нонсенс. Конечно, Холанн — не идеальный пенальтист, у него случаются ошибки. Но очень редко: по данным Transfermarkt, из 60 попыток успешными стали 52. То есть за две минуты Эрлинг не забил четверть из того, что не реализовал раньше, — Перец по-настоящему может собой гордиться.
Топ-уровень
Двойная оплошность вообще не смутила Холанна — на 27-й минуте он оформил гол с игры, а еще через минуту буквально… забил соперником. Эрлинг так сильно пихнул защитника Идана Нахмиаса, что тот внес мяч в свои ворота.
Кстати, это был уже второй автогол Израиля за матч — норвежцы были беспощадны и вынуждали гостей забивать самим себе.
Во втором тайме Холанн отличился еще дважды и таким образом оформил хет-трик. Для него голы стали 49-м, 50-м и 51-м за сборную — он продолжает укреплять звание лучшего бомбардира в истории Норвегии.
Актуальная форма Эрлинга пугает — форвард отличился уже в 10 матчах подряд за «Манчестер Сити» и сборную. До Израиля он забивал:
- «Брентфорду» — гол
- «Монако» — дубль
- «Бернли» — дубль
- «Арсеналу» — гол
- «Наполи» — гол
- «Манчестер Юнайтед» — дубль
- Молдавии — пять голов
- Финляндии — гол
- «Брайтону» — гол
Всего у норвежца 19 мячей в последних 10 матчах во всех турнирах. Без пропущенного от Холанна ушел только «Тоттенхэм» в конце августа — с тех пор с нападающим никто не может справиться. Кажется, такого парня вряд ли напугаешь незабитым пенальти — что он, собственно, и доказал.
Артем Белинин