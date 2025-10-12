Белорусы уступили шотландским футболистам в квалификации чемпионата мира

Сегодня в Глазго подопечные Карлоса Алоса уступили футболистам Шотландии со счетом 1:2. На 17-й минуте счет открыл Че Адамс, после перерыва второй мяч в ворота Федора Лапоухова забил Скотт Мактоминей, а в концовке игры Глеб Кучко отыграл один гол. В первом круге турнира в группе С белорусы уступили шотландцам с результатом 0:2. В другом сегодняшнем матче этого квартета датчане примут в Копенгагене греков.