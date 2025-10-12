Белорусы уступили шотландским футболистам в квалификации чемпионата мира

Сегодня в Глазго подопечные Карлоса Алоса уступили футболистам Шотландии со счетом 1:2. На 17-й минуте счет открыл Че Адамс, после перерыва второй мяч в ворота Федора Лапоухова забил Скотт Мактоминей, а в концовке игры Глеб Кучко отыграл один гол. В первом круге турнира в группе С белорусы уступили шотландцам с результатом 0:2. В другом сегодняшнем матче этого квартета датчане примут в Копенгагене греков.
Положение команд: Шотландия — 10 очков (4 матча), Дания — 7 (3), Греция — 3 (3), Беларусь — 0 (4). В оставшихся встречах белорусские футболисты сыграют с Данией (15 ноября) и Грецией (18 ноября). На старте отбора белорусы проиграли грекам (1:5) и датчанам (0:6).
От Европы напрямую в финальную стадию ЧМ-2026 выйдут победители 12 отборочных групп. Команды, которые займут вторые места, сыграют в стыковых поединках. Предстоящий чемпионат мира впервые в истории пройдет на аренах трех стран — США, Мексики и Канады. Также впервые в финальной части планетарного футбольного форума сыграют 48 команд. В прошлые годы их было не более 32.
Стив Кларк
Карлос Алос
Че Адамс
(Джек Хендри)
15′
Скотт Мактоминай
(Эндрю Робертсон)
84′
Глеб Кучко
(Никита Корзун)
90+6′
1
Ангус Ганн
3
Эндрю Робертсон
7
Джон Макгинн
4
Скотт Мактоминай
16
Скотт Маккенна
23
Кенни Маклин
2
Энтони Ралстон
72′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
90′
20
Кирон Боуи
10
Че Адамс
88′
14
Леннон Миллер
13
Джек Хендри
72′
15
Джон Суттар
8
Билли Гилмор
88′
9
Линдон Дайкс
16
Федор Лапоухов
3
Павел Забелин
2
Кирилл Печенин
68′
11
Герман Барковский
4
Александр Мартынович
9
Макс Эбонг
82′
22
Вадим Пигас
56′
23
Трофим Мельниченко
7
Евгений Малашевич
83′
15
Никита Корзун
10
Валерий Громыко
83′
21
Глеб Кучко
5
Егор Пархоменко
90′
13
Сергей Карпович
14
Евгений Яблонский
90′
8
Никита Демченко
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти