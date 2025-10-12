Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.10
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
25.00
X
9.25
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.45
X
3.60
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
101.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Белорусы уступили шотландским футболистам в квалификации чемпионата мира

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси снова проиграли в отборочном турнире чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорта Белоруссии

Сегодня в Глазго подопечные Карлоса Алоса уступили футболистам Шотландии со счетом 1:2. На 17-й минуте счет открыл Че Адамс, после перерыва второй мяч в ворота Федора Лапоухова забил Скотт Мактоминей, а в концовке игры Глеб Кучко отыграл один гол. В первом круге турнира в группе С белорусы уступили шотландцам с результатом 0:2. В другом сегодняшнем матче этого квартета датчане примут в Копенгагене греков.

Положение команд: Шотландия — 10 очков (4 матча), Дания — 7 (3), Греция — 3 (3), Беларусь — 0 (4). В оставшихся встречах белорусские футболисты сыграют с Данией (15 ноября) и Грецией (18 ноября). На старте отбора белорусы проиграли грекам (1:5) и датчанам (0:6).

От Европы напрямую в финальную стадию ЧМ-2026 выйдут победители 12 отборочных групп. Команды, которые займут вторые места, сыграют в стыковых поединках. Предстоящий чемпионат мира впервые в истории пройдет на аренах трех стран — США, Мексики и Канады. Также впервые в финальной части планетарного футбольного форума сыграют 48 команд. В прошлые годы их было не более 32.

Шотландия
2:1
Первый тайм: 1:0
Беларусь
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа C
12.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Hampden Park
Главные тренеры
Стив Кларк
Карлос Алос
Голы
Шотландия
Че Адамс
(Джек Хендри)
15′
Скотт Мактоминай
(Эндрю Робертсон)
84′
Беларусь
Глеб Кучко
(Никита Корзун)
90+6′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
3
Эндрю Робертсон
7
Джон Макгинн
4
Скотт Мактоминай
16
Скотт Маккенна
23
Кенни Маклин
2
Энтони Ралстон
72′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
90′
20
Кирон Боуи
10
Че Адамс
88′
14
Леннон Миллер
13
Джек Хендри
72′
15
Джон Суттар
8
Билли Гилмор
88′
9
Линдон Дайкс
Беларусь
16
Федор Лапоухов
3
Павел Забелин
2
Кирилл Печенин
68′
11
Герман Барковский
4
Александр Мартынович
9
Макс Эбонг
82′
22
Вадим Пигас
56′
23
Трофим Мельниченко
7
Евгений Малашевич
83′
15
Никита Корзун
10
Валерий Громыко
83′
21
Глеб Кучко
5
Егор Пархоменко
90′
13
Сергей Карпович
14
Евгений Яблонский
90′
8
Никита Демченко
Статистика
Шотландия
Беларусь
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
12
22
Удары в створ
6
3
Угловые
7
6
Фолы
10
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти