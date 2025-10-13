Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2

Сборная Ганы отобралась на чемпионат мира по футболу

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Источник: Reuters

ТАСС, 12 октября. Сборная Ганы по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Коморских островов в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть первенства.

Команда Ганы заняла первое место в отборочной группе I, набрав после 10 туров 25 очков. Сборная Ганы в пятый раз сыграет на чемпионате мира. Ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в ЮАР в 2010 году.

Сборная Ганы стала 21-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта и Алжира.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.