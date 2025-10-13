Сборная Ганы отобралась на чемпионат мира по футболу

Команда Ганы заняла первое место в отборочной группе I, набрав после 10 туров 25 очков. Сборная Ганы в пятый раз сыграет на чемпионате мира. Ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в ЮАР в 2010 году.