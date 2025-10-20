Сборная Марокко сотворила сенсацию на МЧМ: победила Аргентину и впервые в истории выиграла трофей

Футбол Марокко в целом сейчас переживает золотую эпоху. На последнем взрослом чемпионате мира команда дошла до полуфинала, на Олимпиаде взяла бронзу, а сборные U-23 и U-20 в этом году выиграли Кубок африканских наций. Теперь добавился и мировой титул. Ранее лучшим результатом марокканцев было четвертое место на МЧМ-2005.