Сборная Марокко сотворила сенсацию на МЧМ: победила Аргентину и впервые в истории выиграла трофей

Никто не верил.

Источник: Reuters

20 окт 02:00 Аргентина U20 — Марокко U20 0:2

На стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Сантьяго сборная Марокко сотворила историю, победив Аргентину в финале молодежного чемпионата мира — 2:0. Это первый мировой титул для «Атласских львов» в возрастной категории до 20 лет.

Забири — герой матча

Финал начался с неожиданной активности североафриканцев. Уже на 12-й минуте 20-летний форвард Яссир Забири открыл счет мощным ударом со стандарта — идеально в «девятку».

Эпизоду предшествовал спорный момент: аргентинский голкипер Сантино Барби сбил соперника перед штрафной. После челленджа главный арбитр ограничился лишь желтой карточкой, решив, что форвард «не успевал к мячу».

Но наказание последовало мгновенно. На исходе получаса игры Забири удвоил преимущество. К 30-й минуте команда Марокко вела 2:0 и уже не отдала инициативу.

Аргентинцы много владели мячом и пробили по воротам 20 раз, но безрезультатно. К 90-й минуте их атаки выдохлись, а свисток арбитра закрепил историческую победу — первую в истории Марокко на молодежных чемпионатах мира.

Отметим, что лучшим игроком турнира назвали вингера команды — Отмана Маамма. Забири же возглавил гонку бомбардиров.

Путь к золоту

В полуфинале марокканцы также сотворили подвиг, выбив Францию в серии послематчевых пенальти. Игра с аргентинцами стала логическим завершением идеального турнира. Команда из Северной Африки прошла весь путь без поражений.

Футбол Марокко в целом сейчас переживает золотую эпоху. На последнем взрослом чемпионате мира команда дошла до полуфинала, на Олимпиаде взяла бронзу, а сборные U-23 и U-20 в этом году выиграли Кубок африканских наций. Теперь добавился и мировой титул. Ранее лучшим результатом марокканцев было четвертое место на МЧМ-2005.

В 2023-м мундиаль выигрывала сборная Уругвая, которая в этом году была не допущена до соревнований. Аргентина же является шестикратным победителем чемпионата.