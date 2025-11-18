Сборные Германии и Нидерландов отобрались на чемпионат мира по футболу

В матче заключительного тура группы А сборная Германии со счетом 6:0 обыграла команду Словакии. Немцы набрали 15 очков в 6 матчах и заняли 1-е место в квартете. Команда Словакии с 12 очками стала 2-й по итогам группового этапа и сыграет в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира.