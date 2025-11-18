Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.74
П2
1.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.85
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.66
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
74.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.98
П2
5.57

В Норвегии не исключили попадание Хайкина в состав сборной на ЧМ-2026

Журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт предположил, что голкипер клуба Элитсерии Норвегии «Будё-Глимт» Никита Хайкин может быть включен в состав сборной страны для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Источник: пресс-служба клуба "Будё-Глимт"

Журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт предположил, что голкипер клуба Элитсерии Норвегии «Будё-Глимт» Никита Хайкин может быть включен в состав сборной страны для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Если Хайкин вовремя получит норвежский паспорт, он точно будет частью сборной Норвегии на ЧМ. Он также вполне может стать первым номером для тренера Столе Сольбаккена. Хайкин показал своей игрой за “Будё-Глимт” в Европе за последний год, что достиг международного уровня», — цитирует Сальтведта Sport24.

Напомним, что по итогам европейского отборочного турнира на предстоящий мундиаль 2026 года «викинги» под руководством Столе Сольбаккена завоевали прямую путёвку, заняв первое место в группе I с Италией, Израилем, Эстонией и Молдовой и набрав 24 очка за восемь матчей.

13 октября портал Sport Baza сообщил, что 30-летний страж ворот «жёлто-чёрных» намерен получить по ускоренной процедуре паспорт гражданина Норвегии, при этом, с высокой вероятностью, откажется от российского гражданства.

10 ноября в разговоре с газетой «Спорт-Экспресс» тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что Хайкин по-прежнему останется кандидатом на вызов в расположение «наших парней».