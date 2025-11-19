Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Кризис Италии и возвращение 27 лет спустя. Факты об отборе на ЧМ по футболу

В ноябре состоялись очередные матчи отборочного турнира мирового первенства, уже известны 42 сборные из 48, которые выступят летом 2026 года на полях США, Канады и Мексики. Главное об отборе — в материале ТАСС.

Источник: Reuters

Команда Кюрасао под руководством экс-тренера сборной России нидерландца Дика Адвоката мало того, что сыграет на чемпионате мира впервые, так еще и станет самой маленькой страной — участницей ЧМ.

Впервые с 1998 года в турнире примут участие сборные Швеции и Норвегии, последний раз они выступали на чемпионате мира во Франции. Тогда обе команды не смогли выйти в плей-офф.

Сборные Гаити и Панамы сыграют на турнире второй раз в своей истории. Панамцы принимали участие в ЧМ-2018 в России. Гаитяне же впервые сыграли на мировом первенстве в 1974 году.

Четырехкратные чемпионы мира итальянцы рискуют пропустить третий мундиаль подряд. Сборная не прошла квалификацию на турниры 2018 и 2022 годов. Команде предстоят стыковые матчи за право выхода на ЧМ-2026.

Также впервые в финальной части могут выступить сборные Новой Каледонии и Суринама, но им предстоит сыграть матчи межконтинентального отборочного турнира, где возможными соперниками станут команды Ирака, ДР Конго, Ямайки и Боливии.