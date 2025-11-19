Кризис Италии и возвращение 27 лет спустя. Факты об отборе на ЧМ по футболу

Команда Кюрасао под руководством экс-тренера сборной России нидерландца Дика Адвоката мало того, что сыграет на чемпионате мира впервые, так еще и станет самой маленькой страной — участницей ЧМ.
Впервые с 1998 года в турнире примут участие сборные Швеции и Норвегии, последний раз они выступали на чемпионате мира во Франции. Тогда обе команды не смогли выйти в плей-офф.
Сборные Гаити и Панамы сыграют на турнире второй раз в своей истории. Панамцы принимали участие в ЧМ-2018 в России. Гаитяне же впервые сыграли на мировом первенстве в 1974 году.
Четырехкратные чемпионы мира итальянцы рискуют пропустить третий мундиаль подряд. Сборная не прошла квалификацию на турниры 2018 и 2022 годов. Команде предстоят стыковые матчи за право выхода на ЧМ-2026.
Также впервые в финальной части могут выступить сборные Новой Каледонии и Суринама, но им предстоит сыграть матчи межконтинентального отборочного турнира, где возможными соперниками станут команды Ирака, ДР Конго, Ямайки и Боливии.